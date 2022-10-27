Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste ikinci kez 75 baz puan faiz artırımı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 75 baz puanlık faiz artışı yaptı.
ECB'nin kararıyla ana refinansman oranı yüzde 2, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25 ve mevduat faizi yüzde 1,50 seviyesine yükseldi.
ECB geçen ay da 75 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Ağustos ayında ise 2011'den bu yana ilk kez faiz artırmış ve 2014'ten bu yana ilk kez Euro Bölgesi'nde negatif faiz dönemine son vermişti.
Son kararla Euro Bölgesi'nde mevduat faizi son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Karar sonrası euro/dolar paritesi 1’in altını gördü.
ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki ülkelerden enerji arzını artırmalarını ve kamu borçlarını azaltmayı hedeflemelerini istedi.
Lagarde büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyledi.
Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve uzun süre hedefin üzerinde seyredeceğini vurgulayan ECB faizleri daha da artırmayı öngörüyor.
ECB'nin Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon hedefi yüzde 2.
Bu oran geçen ay yüzde 10'u geçmişti.