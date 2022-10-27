Aysel Tuğluk, 'Demans nedeniyle cezaevinde kalamaz' raporu sonrası tahliye edildi

Yazan, Hatice Kamer | Diyarbakır

Unvan, BBC Türkçe

27 Ekim 2022, 20:12 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Kaynak, ELIF TASDOGEN Fotoğraf altı yazısı, Aysel Tuğluk﻿

2016'dan beri tutuklu olan ve geçen yıl demans teşhisi konulan eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye oldu. Adli Tıp Kurumu (ATK) dün Tuğluk için "Cezaevinde kalamaz" raporu vermişti.

ATK'nın, Aysel Tuğluk'un sağlığının cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönündeki raporu bugün cezaevi idaresine ulaştı.

Tahliye olan Kürt siyasetçinin, İstanbul'da ailesiyle yaşaması ve tedavisini sürdürmesi bekleniyor.

Aysel Tuğluk, 28 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.

T﻿uğluk hakkında, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla verilen 10 yıllık hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 25 Şubat 2020'da onanmıştı.

Tuğluk hakkında hazırlanan iddianamede, kuruluşunda yer aldığı ve Eylül 2014’e kadar Eş Başkanlığını yaptığı Demokratik Toplum Kongresi'ndeki (DTK) çalışmaları sırasında medyaya verdiği demeçler ve katıldığı cenaze törenleri delil olarak gösterilmişti.

İ﻿lk defa devlet hastanesinde demans teşhisi kondu

Aysel Tuğluk'un uzun bir süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle, avukatları, hükümlü bulunduğu dosyadaki cezanın infazının ertelenmesi talebinde bulunmuş, Tuğluk'un demans olduğu yönündeki ilk teşhis Seka Devlet Hastanesi'nde 15 Mart 2021 tarihinde konmuştu.

Daha sonra Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu da kapsamlı raporunda, Aysel Tuğluk'un hastalığının "kronik ilerleyici seyirli ve cezaevinde tek başına hayatını sürdürmesini engeller nitelikte" olduğunu belirtmiş ve cezanın infazının ertelenmesi gerektiği yönünde kanaat bildirmişti.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, bu raporun aksi yönde bir karar verince, Tuğluk'un avukatlarının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yapmış olduğu başvurular de reddedilmişti.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Aysel Tuğluk

İki rapor daha: S﻿avunma yapamayınca mahkeme yeniden değerlendirme istedi

Tuğluk, "Kobani Davası" olarak bilinen dava kapsamında da "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılanıyor.

Sağlık problemleri nedeniyle, bu davada beyanda bulunamadığı için, mahkeme, Aysel Tuğluk'un tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin sağlanmasına ve bu durumun netleşmesi yönünde karar verdi.

Bunun üzerine Aysel Tuğluk, 1-4 Şubat 2022 tarihleri arasında ATK Gözlem İhtisas Kurulu'nda tutuldu.

Daha önce farklı sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları da eklenerek hazırlanan 24 sayfalık raporda, yargılandığı dava dosyalarındaki suçlamalara da kapsamlı bir şekilde yer verildi.

ATK o raporda, Aysel Tuğluk'un "Devletin Birliğini, Ülkenin Bütünlüğünü Bozma'' suçlamasıyla yargılandığı davada ''ceza sorumluluğunun tam olduğu'' yönünde kanaat bildirdi.

Avukatlar bu karara itiraz edince ATK 3. İhtisas Kurulu, 22 Haziran 2022 tarihinde yeni bir rapor hazırladı ama burada da sonuç değişmedi.

Bu raporda da Tuğluk'un “Cezaevinde tek başına hayatını idame ettirebileceği” belirtildi.

Kobani davası mahkeme heyeti, ATK raporlarındaki “Kısmen savunma yapabilir” ibaresini gerekçe göstererek davanın 15. duruşmasında Tuğluk’un savunma yapmasını istedi ama Tuğluk, sorulan sorulara yanıt veremedi, savunma yapabilecek durumda olmadığını belirtti. Onun bu durumu mahkeme tutanaklarına da geçti.

Aynı heyet, 8 Ağustos'ta görülen duruşmada Aysel Tuğluk'un tahliyesine hükmetmiş ancak DTK davasında kesinleşen cezası nedeniyle Tuğluk'un tutukluluk hali devam etmişti.

D﻿emans süreci ve annesinin cenazesi

Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk, 13 Eylül 2017 günü, Ankara'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

O sırada 1,5 yıldır tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un, cezaevinin özel izniyle cenaze törenine katılmasına izin verildi.

Ankara'daki İncek Mezarlığı'na defnedilen Hatun Tuğluk'un cenazesi, "Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz, gömseniz de çıkartır parçalarız'' diyen taşlı sopalı bir grubun saldırısı üzerine gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Saldırıların devam etmesi üzerine Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'ye götürüldü.

Jandarma gözetiminde cenaze törenine katılan Aysel Tuğluk, tüm yaşananlara şahit oldu.