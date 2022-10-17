Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu BTS'nin üyeleri askere gidecek

Kaynak, Reuters

17 Ekim 2022, 12:41 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Dünyada en çok dinlenen Güney Koreli K-pop grubu BTS'nin üyelerinin yıllardır süren askerlik tartışması sona erdi. BTS'nin ajansı, grup üyelerinin askere gideceğini açıkladı.

BTS üyelerinin zorunlu askerlik yaşının gelmesi yüzünden grup Güney Kore’nin gündemine yerleşmişti.

Güney Kore’de 18-28 yaş arası sağlıklı her erkeğin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor.

Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.

Güney Kore Parlamentosu daha önce BTS üyelerinin askerliklerini 30 yaşına kadar erteleyebilmeleri için bir yasa çıkarmıştı.

Grubun en büyük üyesi ve asıl adı Kim Seok-jin olan Jin’in Aralık ayında 30 yaşına basacak olması son zamanlarda tartışmaların alevlenmesine yol açtı.

BTS'in ajansı Hybe’ın bir parçası olan Bighit Music, Pazartesi günü yaptığı açıklamada “BTS’in askerlik görevlerinin yerine getirilmesi planını yürütüleceğini” belirtti.

BTS bu yıl üyelerinin grup olarak kariyerlerine bir müddet ara verdiklerini açıklayarak hayranlarını şaşırtmış, kimileri bu kararın askerlikten ötürü alındığını düşünmüştü.

Bighit Music de yaptığı açıklamada şu ara grup üyelerinin solo müzik hayatlarına devam etmesinin askerlik görevlerini yerine getirmek için en uygun ortamı yarattığını vurguladı.

Jin’in Ekim ayında solo çalışmasının yayınlanmasının ardından askerlik sürecini başlatacağı, diğer üyelerin de kendi zamanlarına göre askere gideceği belirtildi.

Jin, solo albüm çalışması yaptığını Cumartesi günü açıklamış, çok da fazla detay vermeden çok beğendiği bir isimle işbirliği yaptığı bilgisini vermişti.

Askerde konser verebilecekler

BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba askerlik açısından imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı.

Eski Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Hwang Hee, Mayıs ayında görevinden ayrılmadan önce BTS üyelerinin askere gitmesinin “kültürel bir kayıp” olacağını söylemişti.

Bu sebeple hükümetin gerekli yasal değişikliği yaparak BTS üyelerinin askere gitmesinin engellenmesini talep edenler vardı.

Ancak bu meseleyi eşitlik ve toplumun bazı kesimlerine imtiyaz tanınmaması gerektiği yönünde ele alanlar, müzisyenlerin askere gitmesinden yana.

Ülkede askere gitmeyi reddetmek hapis cezasına ve sosyal dışlanmışlığa yol açıyor.