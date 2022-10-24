Arel Üniversitesi binası çöktü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Kaynak, DHA

bir saat önce

Arel Üniversitesi'nin İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy Kampüsü'ndeki binasında, yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu göçük oluştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet edenler ve yurtta kalan 71 öğrenci, Küçükçekmece'deki otel ve misafirhanelere yerleştirildi.

B﻿inalar tahliye edildiği için, ilk tespitlere göre olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir" denildi.

Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz” dedi.

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken üniversite bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

Kaynak, DHA

Yurt binası da boşaltıldı

Kaynak, DHA

Küçükçekmece Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaat temelinde bulunan forze kazıklarının dün saat 16.30 sıralarında olağan dışı hareketliliği tespit edilmiştir.

"Kaymakamlığımızca ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır.

"2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir...

"Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu beş apartman ve bir yurt binası olmak üzere, toplam altı bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

"Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.

"Ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğalgaz akışları kesilerek olası bir afet durumuna karşı önlem alınmıştır. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir."

Öğrenciler: Böyle olacağı belliydi

D﻿HA'ya konuşan Arel Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sedef Demirsoy olayın ardından "Yandaki inşaatın böyle bir şey yapacağı belliydi. Biz dersteyken de iş makineleri üç kez teğet geçmişti. Kaç kere uyarılmasına rağmen, böyle bir durum yaşandı. Mutlu olduğumuz tek konu biz içerdeyken yaşanmaması" dedi.

Demirsoy, "Çok üzgünüz. Sabah kalktık ve okulumuzun yıkıldığını gördük. Derslerin iptal olduğunu öğrendik. Bir anda böyle bir şey duymak çok üzücü... Henüz bir bilgi gelmedi bize, fakat konuşulan uzaktan eğitim olacağı yönünde. Umarım böyle olmaz çünkü, hiçbir yarar göremeyiz bu eğitimden" diye konuştu.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri birinci sınıf öğrencisi Ayla Aluçlu, "Biz de dün gördük çok şaşırdık. Ne yapacağımızı bilemedik. O yüzden okula geldik bugün, neler olduğuna bakmak için. Sizin de gördüğünüz gibi okul tamamen gitmiş durumda ve ders görebilmemiz imkansız" dedi.

'﻿Baktık bizi dinlemiyorlar, biz kendimiz önlem aldık'

Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise şu yorumu yaptı:

"Maalesef iki üç senedir bu kazı, çukur yerinde durmakta. Çukurlar inşaat yapılmadığı için iklim şartlarına göre değişmelerde hasar görebilir. Çevre Şehircilik Bakanlığının derin kazı yönetmeliği vardır. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi.

"İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi. Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır" diyen Altan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir hareket gördük binada. Geldik, uyardık kendilerini. Bakın bir hareket var.