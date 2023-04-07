Biden yönetimi, Afganistan'dan sorunlu çekilme konusunda Trump’ı suçladı

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Yazan, Sam Cabral

Unvan, BBC, Washington

26 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yeni bir raporda Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesinden selefi Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

Raporun 12 sayfalık özetinde, Biden'ın, savaşı sona erdirmek için Taliban ile 2020’de varılan anlaşma da dahil olmak üzere, Trump'ın kararları tarafından "ciddi şekilde kısıtlandığı" söyleniyor.

Ancak rapor, hükümetin sivilleri tahliye etmeye daha önce başlamış olması gerektiğini de kabul ediyor.

Trump rapora, Beyaz Saray'ın bir "dezenformasyon oyunu" oynadığını söyleyerek yanıt verdi.

Ağustos 2021'deki geri çekilme, ABD’nin en uzun savaşını sona erdirdi.

ABD birlikleri birkaç gün içinde 120.000'den fazla insanı tahliye etmeye çalışırken 13 ABD askeri ve yaklaşık 200 Afgan öldürüldü.

Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yürütülen geri çekilmeye yol açan kararların ve eylemlerin gözden geçirilmesini içeren rapor Perşembe günü Kongre'ye gönderildi.

Geri çekilmeyi araştıran ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, haftalardır raporu görmeyi talep ediyorlardı.

Belge gizli kalmaya devam ediyor, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından bizzat Başkan Biden'ın katkılarıyla bir araya getirilen raporun özeti kamuoyuna sunuldu.

Afgan hükümeti çöktüğünde, kitlelerin Taliban'dan kaçmaya çalışması nedeniyle Kabil Havaalanı’nda kaotik sahneler yaşandı.

26 Ağustos'ta havaalanına iki intihar bombacısı tarafından düzenlenen saldırıda 170 Afgan ve 13 ABD askeri öldü.

ABD günler sonra Kabil'de bir insansız hava aracıyla saldırı düzenledi ve bir intihar bombacısını hedef aldığını söyledi, ancak füzenin yedisi çocuk 10 sivili öldürdüğü ortaya çıktı.

Perşembe günü, Başkan Biden'ın ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, kaostan Trump yönetiminden miras kalan Afganistan'daki operasyonu sorumlu tuttu.

Rapor, Trump yönetimi tarafından "ihmal - ve bazı durumlarda kasıtlı olarak işlevini yerine getirmemeye” atıfta bulunuyor.

Kirby, bu ifadeyle, eski başkanın bir yıl önce Katar'da militanlarla savaşı sona erdirmek için yaptığı anlaşmanın yanı sıra Trump'ın görev süresi boyunca ABD birliklerinin geri çekilmesi, binlerce Taliban mahkumunun serbest bırakılması ve Afgan müttefiklerin tahliye edilmesi için kullanılan vize programının altının oyulmasına atıfta bulunduğunu söyledi.

Trump, raporun yayınlanmasından birkaç saat sonra sosyal medyadan karşılık verdi ve "Beyaz Saray'daki moronları", "yeni bir dezenformasyon oyunu oynamakla" suçladı. Trump, "Afganistan'daki son derece beceriksiz TESLİM OLMALARINDAN dolayı ‘TRUMP’ı suçluyorlar" dedi ve ekledi:

“Biden sorumludur, başka kimse değil!”

'Amaç hesap sormak değil'

Kabil'in Taliban’ın kontrolüne geçmesinin ardından Biden yönetimi yurt içinde ve yurt dışında sert eleştiriler aldı. Pek çok kişi, Afganların ve ABD silahlarının terk edilmesine tepki gösterdi.

Kirby, Biden'ın "en iyi askeri muhakemeye ve istihbarat birimlerinin en iyi değerlendirmelerine göre hareket ettiğini" ancak "bu değerlendirmelerden bazılarının yanlış çıktığını" söyledi.