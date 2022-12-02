Endonezya bir kere daha evlilik dışı seksi yasaklamaya hazırlanıyor

36 dakika önce

Thomas Mackintosh | BBC News

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Halihazırda şeriat yasaları uygulayan Aceh bölgesinde bir kadın, evlilik dışı seks yaptığı için sopayla dövülme cezasını çarptırılmıştı

Endonezya Meclisi’nin bu ay evlilik dışı seksi bir yıla kadar hapisle cezalandıran bir yasayı kabul etmesi bekleniyor. Benzer bir yasa tasarısı 2019’da protestolar sonucu geri çekilmişti.

Teklif bu haliyle kabul edilirse evlenmeden birlikte yaşamak da altı aya kadar hapisle cezalandırılacak.

Yasa tasarısını hazırlayan siyasetçi Bambang Wuryanto, yasanın önümüzdeki hafta meclisten geçmesini beklediğini söyledi.

Yasa Endonezyalıların yanı sıra ülkedeki yabancıları da kapsayacak.

Cezanın verilmesi için evlilik dışı cinsel ilişkiye girenlerden birinin şikayetçi olması gerekiyor.

Fakat başka kişilere de şikayet hakkı tanınıyor. Bunlar tarafların ebeveynleri veya varsa evli oldukları eşleri.

Reuters’a göre bu yasanın turizm ve yatırıma zarar vereceğini söyleyen iş çevreleri endişelerini açıkladı.

2019’da da benzer bir yasa tasarısı hazırlanmış fakat ülke genelinde 10 binlerce kişinin katıldığı protestolar sonrasında vazgeçilmişti.

Ülke genelinde öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda kişi sokağa çıkmış ve başkent Cakarta’da polisle göstericiler çatışmıştı.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Endonezya’da benzer katı yasalar belli bölgelerde uygulanıyor.

Aceh’te şeriat yasaları kumar, içki ve farklı cinsiyetlerin bir arada bulunmasını yasaklıyor.

2021’deki bir olayda, cinsel ilişkiye giren iki erkek komşuları tarafından polise şikayet edilmiş, 77’şer kırbaç darbesiyle cezalandırılmıştı.