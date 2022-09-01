Filistinli tutuklu Halil Avavde yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü açlık grevine son verdi, önümüzdeki ay serbest bırakılacak

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Halil Avavde

45 dakika önce

Filistinli tutuklu Halil Avavde, İsrail'in 2 Ekim'de serbest bırakılacağını açıklaması sonrası yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ve avukatı Ahlam Haddad'ın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Avavde serbest bırakılıncaya kadar hastanede tedavi görecek.

40 yaşında ve 4 çocuk babası olan Avavde, İsrail'in uyguladığı “yargısız gözaltılara" karşı sürdürdüğü açlık grevi sırasında vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybetmişti.

İnsan Hakları İçin Hekimler Birliği'nin İsrail şubesi Pazar günü yaptığı açıklamada, Avavde'nin, ölüm riskiyle birlikte geri dönüşü olmayan ciddi nörolojik semptomları ve bilişsel bozukluğu olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Kudüs'teki diplomatik misyonu, "Avavde'nin korkunç görüntüleri karşısında şaşkınlığa uğradığını" açıklamış ve onun "serbest bırakılması gerektiğini" vurgulamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Avavde'nin serbest bırakılması için avukatı tarafından yapılan son başvuruyu da 30 Ağustos'ta reddetmişti.

Yargısız gözaltı nedir?

Halil Avavde, İsrail'in uzun bir süredir devam eden "yargısız gözaltı" uygulamasına maruz kalan çok sayıda mahkumdan biriydi. İsrail, bu uygulamayla çoğunlukla güvenlik ajansının sağladığı "gizli bilgilere" dayanarak şüphelilerin 6 aylık aralıklarla suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltına alınmasına izin veriyor ve bu uygulamayı süresiz oyenileyebiliyor.

İsrail bunun güvenlik için gerekli olduğunu öne sürüyor, insan hakları kuruluşları ise uygulamanın insan hakları ihlali olduğunu vurguluyor.

Filistinli insan hakları grubu Addameer'e göre, "İsrail makamları 2017-2021 yılları arasında işgal altındaki Filistin toprakları genelinde Filistinlilere karşı 5 bin 728 adet yargısız gözaltı emri" çıkardı.

Sadece Mayıs-Haziran 2021 döneminde "İsrail makamlarının toplu tutuklama kampanyası" sırasında toplam sayıda 1695 artış yaşandı.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İsrail, "onlarca yıldır Filistinler ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini kullanmalarına rağmen" bu yönteme 1967'den bu yana başvuruyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Halil Avavde'nin serbest bırakılmasını talep eden Filistinliler

1000'den fazla Filistinli mahkum Eylül'de açlık grevine gidiyor

Filistin'in resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 1000 Filistinli mahkum, hapishane koşullarını protesto etmek için 1 Eylül'den itibaren açık uçlu açlık grevine başlayacak.

Filistin Kurtuluş Örgütü Tutuklular Komisyonu Başkanı Kadri Ebu Bekir, örgütün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ilerleyen aşamalarda açlık grevine katılan mahkumların sayısının iki katına çıkmasının planlandığını söyledi.

Wafa'nın bildirdiğine göre Ebu Bekir, Filistinlileri "sokakları ateşe verecek" protestolarle grevdeki mahkumlara destek vermeye çağırdı.