Hollanda’da İslam okuluna haksız zenginleşme suçlaması

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bakan Wiersma, mevcut yönetim kurulunun kötü yönetimi kabul ettiğini, ancak yine de istifa etmediğini bildirdi.

bir saat önce

Yusuf Özkan

BBC Türkçe, Lahey

Hollanda İlk ve Orta Öğretim Bakanlığı, Amsterdam İslam Okulu (ISA) vakfının yönetim kurulunun mümkün olan en kısa sürede istifa etmesi gerektiğine karar verdi.

Teftiş raporuna göre, Amsterdam’da 3 okulu bulunan en büyük İslami eğitim kurumu, "Mali kötü yönetim, gayri meşru zenginleşme ve hukuka aykırı eylemlerle” suçlanıyor.

Hollanda Eğitim Müfettişliği'ne göre, İslami okul şemsiye örgütü düzenli bir idari teşkilata ve iç kontrole sahip değil ve yönetim kurulu bu konuda herhangi bir önlem almıyor.

Müfettişler, Al Yaqut, Al Maes ve Al Jawhara okullarında yaklaşık bin 200 öğrencisi ile Amsterdam'daki en büyük İslami eğitim kurumu olan ISA'nın, "belirli bir güven politikası eksikliği" bulunduğunu rapor etti.

Müfettişlere göre, okul yönetimi ile öğrencileri sağlayan vakıf vakıflar iç içe ve bu da her iki kuruluşun hukuka aykırı zenginleşmesine yol açıyor.

Hollanda İlk ve Orta Öğretim Bakanı Dennis Wiersma, İslam Okulu Vakfı yönetim kurulunun mümkün olan en kısa sürede istifa etmesi gerektiğine karar verdi.

Eğer bu yapılmazsa, artık okullar devlet yardımı alamayacak ve kapanmak zorunda kalacak.

Devlet yardımı kesildi

Bakan Wiersma, mevcut yönetim kurulunun taslak teftiş raporuna verdiği yanıtta kötü yönetimi kabul ettiğini ancak yine de istifa etmediğini bildirdi.

Hollandalı bakan bu nedenle, kullanabileceği en zor araç olan istifa çağrısında bulunduğunu söyedi.

Wiersma, Hollanda medyasına, "Bu okul yönetim kurulu esas olarak birbirleriyle kavga ediyor gibi görünüyor. Bu vakıfta uzun süredir pek çok şey yolunda gitmedi ve öğrenciler bunun kurbanı oldular. Bu yüzden şimdi müdahale ediyorum" dedi.

İstifa çağrısına ek olarak, ISA'nın müfettişliğin önceki tavsiyeleri ile ilgili hiçbir adım atmaması nedeniyle her ay devlet desteğinin yüzde 15'inin de kesilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık, yasa dışı harcandığı gerekçesiyle vakıftan yaklaşık 300 bin euroluk yardımı da geri alacak.