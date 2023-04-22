Kılıçdaroğlu Aile Destekleri Sigortası’nı anlattı: Para kadınların hesabına yatacak, faiz hassasiyeti olanlara altın hesabı açılacak

Kaynak, Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu

35 dakika önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Aile Destekleri Sigortası ile ilgili bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, bu projeyi ülkeye miras olarak bırakmak istediği 'yegane şey' olarak niteledi.

"Benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Aile Destekleri Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir.”

Dünyada pek çok ülkede bu sigortanın uygulandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her aileye asgari gelir güvencesi verirseniz; ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız” dedi.

Bu projeyi “insan onuruna yakışır şekilde” yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz, Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek” dedi.

Projenin diğer amacının “ev kadınını güvenceye almak” olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca biliyorum ki, ev hanımlarının önemli bir kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa, bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. Katılım bankalarıyla anlaşacağız, altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları kadının zırhı olacak."

Kılıçdaroğlu, gençlere de “Bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" sözleriyle seslendi.

Aile Destekleri Sigortası hakkında başka neler biliniyor?

CHP’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu sigorta kapsamında, engelli çocuğuna veya yaşlı aile bireylerine bakan kadınların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek ve bu kadınlara emeklilik hakkı sağlanacak.

Ailelere destek, her hanenin özel durumuna göre belirlenecek. Aile bireyleri arasında engelli ve/veya yaşlı var mı bakılacak. Okula giden kaç çocuğun olduğu ve çocukların hangi düzeyde eğitim aldıkları tespit edilecek. Ailelerin maddi durumu sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenecek.

Sigorta kapsamında olan ailelerin çocukları için kreşler ücretsiz olacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek. Ücretsiz yurt olanağı sağlanacak.

Boşanan kadınların ev kirası, eşya gideri ve çocuk bakım ihtiyaçları Aile Destekleri Sigortası’nın güvencesi içinde olacak.

Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanan ailelerin çocuklarına ve işsiz bireylerine kamunun işçi alımında öncelik hakkı tanınacak.

Bu ailelerden sigorta primi alınmayacak.

Bu sigorta için kaynak bütçe içi kaydırmalar yoluyla sağlanacak, ek vergi konulmayacak.