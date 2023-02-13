6 Şubat Depremi: Uydu görüntüleri yıkım hakkında nasıl bir fikir veriyor?

bir saat önce

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 13,5 milyon nüfuslu bir bölgeyi etkiledi.

Depremde yıkılan binaların sayısı binlerle ifade ediliyor. Hasar görenlerin sayısını tespit etmek ise aylar belki de yıllar alabilir.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ile depremin merkezine yakın ilçelerideki yıkımla ilgili fikir sahibi olabilmek için uydu görüntülerini inceledik.

Maxar, Planet ve Copernicus'tan aldığımız görüntüleri, depremden önce çekilmiş görüntülerle kıyaslayarak yıkımın boyutlarıyla ilgili fikir sahibi olmaya çalıştık .

Video ve görsel araştırma: Osman Kaytazoğlu

Grafikler: Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu