Katar 2022: Bir Orta Doğu ülkesinde L﻿GBT birey olarak büyümek

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bir saat önce

Katar’daki Dünya Kupası’nı yerinde izlemeye bir milyonun üzerinde taraftarın gitmesi bekleniyor.

Ancak ülke eşcinsel ilişkileri yasaklaması ve göçmen işçilerin çalışma şartları konusunda eleştirilerin merkezinde bulunuyor.

Bu durum bazı LGBT futbol taraftarları için, sevdikleri oyun ve yaşam tarzları noktasında bir ikilem yaratıyor.

Bu ikilemi, kimliği yüzünden Katar’a komşu bir ülkeden İngiltere’ye taşınmak zorunda kalan bir kişi çok yakından biliyor.

İsminin gizli kalmasını isteyen bu kişi, herkesin bu konuyu konuşmaktan korktuğu bir yerde, LGBT birey olarak büyümeyi anlattı.

“Kendimi değiştirmeye çalışıyordum”

Tüm hayatını korku içinde yaşamak zorunda olmak, düşmanın için bile istemeyeceğin bir durum.

Korku, sürekli yalan söylemek ve taklit yapmak… Bunlar benim orada yaşarken günlük yaşamımın parçalarıydı.

Açıkçası uzun süre mutsuzdum. O zamanlar gay olduğum için bende bir problem olduğunu düşünüyordum, bunu kabul etmek istemiyordum.

Kendimi değiştirmeye çalışıyordum. Biz böyle yetiştirildik.

Çevremizdeki herkes gay olmanın yanlış olduğunu ve Allah’ın böyle kişileri cezalandıracağını söylüyordu. Doğduğum ülkenin dini İslam ve bu ülkede din hayatın büyük bir parçası.

“Herkes konuşmaya korkuyor”

Kendimi kabul etmem uzun bir süre aldı.

Kendi kimliğimi kabul edip, bunu rahatlıkla kendime ifade edebildiğim zaman her şey değişmeye başladı ve çok rahatladım.

Ama içinde bulunduğum çevre bana hiç yardımcı olmuyordu. İleri yaştakiler LGBT hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve medya hükümetin kontrolünde olduğu için de öğrenemiyorlardı.

Genç nesiller internet sayesinde daha haberdar olsa da, insanın kimliğini açıkça yaşaması imkansız.

Eğer birisi gay olduğunuzu anlarsa, bunun sonu cezaevi hatta idam bile olabilir.

Toplumda eşcinseller var evet ama kimse bunu konuşamıyor.

İngiltere’ye kaçış

Orada kendim olabileceğimi bilmeme karşın İngiltere’ye taşınma kararı vermek çok güçtü.

Tüm hayatımı ülkemde geçirdim.

Eğer gay olduğumu açıklasam beni desteklemeyeceklerini bilsem de ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyordum.

Cinsel kimliği yüzünden beni ya da bir başkasını kabul edememek onların suçu değil. Bu şekilde yetiştirildiler ve bir anda değişmeleri de mümkün değil.

Bu zaman alacak bir süreç.

Rahatlama

Kendin olabilmek, kimliğin hakkında sürekli yalan söylemek zorunda kalmamak nasıl bir duygu, kelimelere dökmem güç.

Buraya geleli neredeyse 3 yıl oldu ve geldiğimden beri herkes bana çok destek oluyor. Çevremde bana destek olan arkadaşlarım var.

Bana sürekli destek olan bir partnerim olmasından daha fazla ne isteyebilirim ki?

Doğru ve yanlış

Kimliğimi açıklamaya korkmuyorum. Ama bunu yaparsam olacakların da farkındayım.

Ailemin ne yaşayacağını, kendilerini suçlayacaklarını biliyorum. Benim olduğum kişi olmamdan dolayı kendilerini suçlayacaklar.

Bundan sonra söyleyeceklerimin, inandıklarımla ya da söylediklerimle çelişeceğinin farkındayım ama eğer bir ülkeyi ziyaret ediyorsanız, o ülkenin kurallarına ve yasalarına, doğru olmasalar da saygı göstermelisiniz.

Oraya giderek bu yasaları çiğneyemezsiniz. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarını da kabul etmelisiniz.

Sessiz kalmamız gerektiğini söylemiyorum. Bence herkes bunu yüksek sesle konuşmalı.

İnsan haklarına saygı gösterilmeyen bir ülke olan Katar’a dünya kupası verildiği için FIFA’yı suçluyorum.