ABD'de sistem arızası nedeniyle 4000'den fazla uçuş ertelendi, 600'den fazla uçuş iptal edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle aksayan hava trafiği yavaş yavaş normale dönüyor

11 Ocak 2023, 17:24 +03 Güncelleme 22 dakika önce

ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde saatlerce aksayan uçak seferleri yeniden başladı. Havacılık yetkilileri sorun nedeniyle 4000'den fazla seferin ertelendiğini, 600'den fazlasının ise iptal edildiğini açıkladı.

FAA, sorunun, pilotları olası tehlikeler konusunda uyaran hayati önemdeki sisteme erişimin bu sabahın erken saatlerinde kesilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

ABD'de hava trafiği yavaş yavaş normale dönüyor.

FAA uçuşların ABD'nin doğu kıyısı saati ile 09.00'da (TSİ 17.00) başladığını duyurdu.

Hava trafiğinde tıkanıklık olmaması için önce Newark and Atlanta havaalanlarından uçuşlara başlandı.

FAA, uçakların ABD'deki havaalanlarına iniş yapmasıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu aşamada siber saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, FAA'ın henüz sorunun nedenini tespit edemediğini söyledi.

Biden, "Birkaç saat içinde sorunun neden kaynaklandığı konusunda aşağı yukarı bir fikir edineceklerini umuyorlar. Buna göre gerekeni yapacağız" dedi.