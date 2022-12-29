ABD, Çin'den geleceklere Covid testi zorunluluğu getirdi

Kaynak, Reuters

29 Aralık 2022, 12:42 +03 Güncelleme 31 dakika önce

ABD, Çin'den gelen yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi. Pekin yönetiminin 3 yıl aradan sonra sınırlarını açma kararı alması sonrası İtalya, Japonya, Tayvan ve Hindistan da, Çin'den gelecek yolculardan negatif test sonucu isteneceğini açıklamıştı.

Avustralya ve İngiltere ise Çin'den gelenler için yeni kurallar getirmeyeceğini duyurdu.

Sıkı karantina kuralları içermesi nedeniyle ülke içinde tepkilere neden olan ve ekonomiye sekte vurduğu belirtilen "Sıfır Covid" politikasını terk eden Çin, 8 Ocak'tan itibaren seyahat sınırlamalarını kaldıracağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından Çin'den yurt dışı seyahatleri rezervasyonlarında patlama yaşandığı belirtiliyor.

Fakat ülkedeki yeni Covid dalgası kaygı yaratıyor.

Çin günde yaklaşık 5 bin vaka açıklıyor.

Fakat uzmanlar gerçek sayının 1 milyonu bulabileceğini öne sürüyor.

Ülkede hastanelerin dolmaya başladığı ve ilaç sıkıntısının baş gösterdiği haber veriliyor.

Amerikalı yetkililer, Çin'den gelecek yolculardan test isteme kararının, Pekin'in açıkladığı verilerin "yeterli ve şeffaf" olmaması nedeniyle alındığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasında "(Bu adım) ortaya çıkabilecek yeni potansiyel varyantları belirlemeye çalışırken virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gerekli" denildi.

Karar uyarınca 5 Ocak'tan itibaren Çin anakarası ile Hong Kong ve Macau'dan gelenler için negatif test sonucu ibraz etmek zorunlu olacak.

Fakat Çin Dışişleri Bakanlığı, koranavirüsle ilgili kuralların "bilimsel" bir temele dayanması gerektiğini belirterek Batı medyasını "sansasyon" peşinde olmakla suçladı.

Kaynak, EPA

Çin'de bazı kişiler ABD'nin test kararına sosyal medyada tepki gösterdi. Bir kullanıcı sosyal paylaşım sitesi Weibo'da "Tüm yabancı ülkeler kapılarını açmıştı. Bu ırkçılık değil mi?" diye sordu.

ABD, milliyetten bağımsız olarak Çin ya da üçüncü bir ülke üzerinden gelen tüm yolculardan test isteneceğini söylüyor.

Weibo'daki bir başka yorumda ise "Bu bizim Çin'e gelenlere yaptığımızın yanında hiç kalıyor" denildi.

Pekin, Mart 2020'den beri ülkeye gelenlere karantina uyguluyordu. Çin, bu Pazartesi karantina şartını kaldırdığını açıklamıştı.

Pandemiden önce Çin, diğer ülkelere en fazla turist gönderen ülkeydi.

Tüketici ve pazar araştırma şirketi Statista'ya göre 2019'da başka ülkeleri ziyaret eden Çinli turist sayısı 155 milyondu.

2020'de ise bu sayı 20 milyona düştü.

Bazı ülkelerin Çin'den gelen yolcular için getirdiği kurallar şöyle:

Japonya: Çin'den gelenlere ülkeye girişlerinde Covid testi yapılacak. Test sonucu pozitif çıkanlar 7 güne kadar karantinada kalmak zorunda. Çin uçak seferleri de sınırlandırılacak.

Hindistan: Çin ve diğer 4 Asya ülkesinden gelen yolculardan negatif test sonucu istenecek. Testi pozitif çıkan yolcular karantinaya alınacak.

Tayvan: 1-31 Ocak arasında Çin'den gelenlere girişte Covid testi yapılacak. Testi pozitif çıkanlar, evlerinde izolasyonda kalabilecek.

Malezya: Çin'den gelenler için temas takip önlemleri uygulanacak.

İtalya: İtalya da Covid testi zorunluluğu getirdi.