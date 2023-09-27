ABD'de Senatör Robert Menendez bugün yargıç karşısına çıkıyor: Eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'na yönelik suçlamalar neler?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Senatör Menendez ve 2020 yılında evlendiği eşi Nadine Menendez'e (Arslanian) üçer rüşvet suçlaması getiriliyor

27 Eylül 2023, 14:22 +03 Güncelleme 37 dakika önce

ABD'de Demokrat Senato üyesi Robert (Bob) Menendez bugün, yüklü miktarda altın ve para karşılığında güçlü pozisyonunu suistimal ederek, gizlice bazı iş insanları ve Mısır hükümeti çıkarına faaliyetlerde bulunmak suçlamalarıyla mahkeme önüne çıkıyor.

Masum olduğunu ve bunu kanıtlayacağını söyleyerek iddiaları reddeden Menendez, istifa çağrılarına direniyor. Şu ana kadar Demokrat senatörlerin yarıya yakını Menendez'e istifa çağrısı yaptı.

Daha önce Temsilciler Meclisi üyesi olan ve ilk kez 2006 yılında Senato'ya seçilen Menendez, geçen hafta hakkındaki iddianame açıklandıktan sonra iç tüzük gereği geçici olarak istifa edene dek, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yürütüyordu.

Üç iş insanından yüz binlerce dolar rüşvet almakla suçlanan Menendez, rüşvetin alınmasında kilit rol oynamakla suçlanan eşi Nadine Menendez ve adı geçen iş insanları Jose Uribe and Fred Daibes ile Salı günü Mısır'dan davaya katılmak için dönen Wael Hana'nın bugün mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

Savcılar, 69 yaşındaki senatörün eşiyle birlikte yaşadığı New Jersey'deki evinde yapılan aramada, çoğu elbise dolapları ve çekmecelerin içine gizlenmiş yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altın bulunduğunu açıklamışlardı.

İddianamede, çok sayıda rüşvet iddiasının yanı sıra Menendez, konumunu bir çok defa kötüye kullanarak, ABD hükümetinin insan hakları sicili konusundaki kaygılarına ve Kongre'nin yardımlara sınırlama getirmesine rağmen Mısır hükümetinin çıkarına gizli girişimlerde bulunmakla da suçlanıyor.

Kaynak, ABD Adalet Bakanlığı Fotoğraf altı yazısı, Federal Savcılar Menendezlerin evinde üç kilo külçe altın bulunduğunu söylüyor

Menendez, iddianamenin açıklanmasından sonra Pazartesi günü yaptığı ilk açıklamada evinde bulunan paraları, yıllar içerisinde tasarruf hesaplarında toplanan birikimlerinden acil durumlar için el altında bulunsun diye çektiğini söyledi.

Ancak savcılar bir kısım paranın iş insanı Daibes'in DNA'sını taşıyan ve iade adresi yerinde emlakçılık yapan bu kişinin adresi yazılı bir zarfın içinden çıktığını söylüyorlar.

Savcılar ayrıca iş insanı Hana'nın, Menendez'in Mısır'a hükümet ve Kongre'nin kısıtlamaları nedeniyle yıllardır yapılamayan askeri malzeme satışı izni ve finansmanın temini için etkisini kullanması karşılığında eşi Nadine'i şirketinde, çalışıyor göstererek maaşa bağlamayı vadettiğini de söylüyor.

İddia makamı Hana'nın ayrıca Nadine Menendez'in evinin ipotek borcuna karşılık 23 bin dolar ödediğini, yine onun başında olduğu danışmanlık şirketine 30 bin dolarlık çekler yazdığını, ona zarflar içinde paralar gönderme sözü verdiğini, jimnastik aletleri ve külçe altın gönderdiğini de kaydediyor. Evde bulunan külçe altınların kaynağının bu olduğunu söylüyor.

Menendez ve 56 yaşındaki eşi Nadine, suçlu bulundukları takdirde 45 yıla kadar hapisle cezalandırılabilirler. Ancak bu tür davalarda yargıçlar genellikle en yüksek cezayı vermemeyi tercih ediyor.

Davanın sanığı üç iş insanı ise suçlu bulundukları takdirde rüşvetten 5 yıl, sahtecilikten 20 yıl hapisle cezalandırılabilirler.

Bu, Senatör Menendez hakkında 10 yıl içinde açılan ikinci yolsuzluk davası ve üçüncü federal soruşturma. Diğer dava jürinin karara varamaması nedeniyle sonuçsuz kalarak 2017 yılında kapanmış ve Menendez şu ana kadar hiç hüküm giymemişti.

Türkiye karşıtlığıyla da biliniyor

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Robert Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığının yanı sıra, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile de biliniyor.

Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin uzun süre başkanı olan Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıkmıştı.

Menendez, S-400 krizi sırasında da ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının arkasındaki isimlerden biriydi. Ayrıca sık sık Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor.

Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizme" hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.

Nahçivan ziyareti dönüşü dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bizim, F-16’larla ilgili en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD’li senatör Bob Menendez’in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi" demişti.