Yunanistan’da göçmen teknesi faciası: Yargılanan 9 Mısırlı 'İnsan kaçakçısı değiliz' diyerek suçlamaları reddetti

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Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

19 Haziran 2023, 18:57 +03 Güncelleme 55 dakika önce

Yunanistan'da geçen hafta en az 78 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de kaybolduğu göçmen teknesinin batmasıyla ilgili dava başladı. Teknenin mürettebatı oldukları belirtilen ve yargılanan 9 Mısırlı suçlamaları reddetti.

Kalamata'da görülen davada yaşları 20 ile 40 arasında değişen bu kişilere "yasa dışı göç organize etmek", "insan kaçakçılığı", "suç örgütü oluşturmak" ve "taksirle adam öldürmek” gibi suçlar yöneltildi.

Şüphelilerin avukatları, müvekkilleri hakkındaki iddianameyi incelemek için yarına kadar süre istedi.

Bu kişilerin ifadelerinde, teknenin mürettebatı olmadıklarını, teknedeki göçmenlerden olduklarını söyledikleri bildirildi.

9 Mısır vatandaşı, hayatta kalan bir dizi göçmenin, onların teknede dümenin kontrolüne sırayla geçtiklerini, emir verdiklerini ve Yunan Sahil Güvenlik görevlileri ile konuştuklarını anlatmaları üzerine gözaltına alınmışlar ve sorguları sonrası tutuklanmışlardı.

Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki facia sonrası teknedeki 104 kişi kurtarıldı. Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 500 kişi ise halen aranıyor.

Libya’dan İtalya'ya göçmen taşıyan balıkçı teknesinin neden battığı henüz bilinmiyor.

Teknenin kaptanı ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılmış değil.

Kurtulan kimi göçmenler ifadelerinde, kaptanın motoru bozulunca tekneyi terk ettiğini iddia etti.

Başka bazı göçmenler ise kaptanın kabinine kilitlendiğini ve büyük olasılıkla boğularak can vermiş olabileceğini öne sürdü.

Yargıtay Savcılığı'nın talimatı üzerine, teknenin batışını uzaktan izlemekle suçlanan Yunan Sahil Güvenlik botlarının olayda sorumlu olup olmadıkları da inceleniyor.

Sahil Güvenlik botunun kaptanı, “uluslararası sularda olan ancak Yunan arama kurtarma ekiplerinin yetki alanında seyreden göçmen dolu tekneye yaklaşıldığını ancak kaptanın 'su ile yiyecekten başka bir yardıma ihtiyaç duyulmadığını ve tekneyi İtalya’ya götüreceğini' söylemesi üzerine, teknenin uzaktan takibine başlandığını” öne sürdü.

Kaptan aynı ifadesinde, "ilerleyen saatlerde kapasitesinden çok daha fazla göçmen taşıyan teknenin bir sola, bir sağa tehlikeli bir şekilde sallandıktan sonra bir dakika içerisinde sulara gömüldüğünü” savundu.

Ancak bu ifadeleri “yetersiz” bulan savcılık, Yunan Sahil Güvenlik botlarının “hangi protokol uyarınca hareket ettiği” ve “batma eğilimi gösteren teknenin kurtarılması için hangi prosedürleri uygulandığı” sorularına yanıt bulunması için araştırmaların devam etmesini istedi.

Yunanistan'daki facia, ülkede Pazar yapılacak seçimleri de etkiliyor.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, “Yunan sahil güvenlik makamlarının, teknenin batmasını niçin önleyemediği" sorularına henüz inandırıcı ve yeterli bir yanıt veremediğini söyledi.

Çipras'ın eleştirilerine yanıt veren Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis ise ana muhalefet liderini, “insani faciaları bile seçim malzemesi yapmakla” suçladı.

Pakistan'da 14 kişi gözaltına alındı

Bu arada Pakistan yetkilileri de, facia ile ilişkili olarak, insan kaçakçılığı ıile suçlanan 14 kişiyi gözaltına aldı.