Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, neden eleştiriliyor?

Kaynak, Kızılay

bir saat önce

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine karşın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevindeki geleceği ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TV 100'de katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla Kınık'ı eleştirdi. Varank, Kızılay Başkanı’nın görevde olmasının kişisel olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Varank'ın açıklamaları, Kınık'a yönelik AKP'den gelen ilk eleştiri değil. Son haftalarda Kızılay Başkanı, AKP'nin önde gelen isimlerinin de eleştirilerine maruz kalıyor.

Kızılay, depremlerin ardından bölgedeki “yetersizliğiyle” eleştirilmiş, ardından da sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği’ne çadır satmasıyla da kamuoyunda çokça tartışılmıştı.

Kınık, Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında satıldığına yönelik haberleri kısa bir süre içerisinde doğrulamış ve “2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" demişti.

Ama bu açıklaması kamuoyunun kendisine yönelttiği istifa çağrılarına engel olamamıştı.

İstifa taleplerine karşın yaptığı, “Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket edemem” açıklaması, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi ve Kızılay’ın afet konusundaki başarısı tartışıldı.

Başta oyuncu Şahan Gökbakar olmak üzere, kamuoyunda tanınan birçok isim Kınık’a istifa etmesi konusunda baskılarını sürdürdü. Kınık ise zaman zaman Twitter hesabında bu isimlerle polemiğe girdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, "Kerem Kınık aklımdasın. Sana çok fena kafayı taktım bilesin. Depremzede çadır beklerken senin çadır satmanı unutmam mümkün değil" sözleriyle Kızılay Başkanı'na tepki gösterdi.

Bunlar, AKP içerisinde de rahatsızlığa neden oldu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kınık’a Gökbakar’la yaşadığı tartışma sonrası, “Bu nasıl üslup. Sadece işinize odaklansanız artık” diye tepki gösterdi.

Kaynak, Twitter

AKP ve hükümet yetkilileri uzun süre istifa talepleriyle ilgili sessizliğini korudu.

Ancak son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kınık'ı “Kızılay Başkanı’nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri yürütemediği aşikar” diyerek eleştirmesi bu tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

Varank, Kızılay’ın dernek statüsünde olduğunu hatırlattı ve “Kınık’ın görevden ayrılmasının gerekmesi durumunda buna yine ancak kendisinin karar vermesi gerektiğini” söyledi.

Kaynak, Getty Images

Varank'ın açıklamaları, Kınık'a yönelik AKP'den gelen ilk eleştiri olmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen hafta Kınık’ı eleştiren hükümet yetkililerinden birisi oldu:

“Çadır satma meselesi yanlıştı. Bunu daha sonra Kerem Bey de söyledi. Kendi kurumunu ve arkadaşlarını savunmak için yaptığı ilk açıklama yanlıştı. Eleştirileri anlıyorum.”

Son dönemde Kızılay'a kan bağışları da azaldı. Bundaki temel neden de kuruma duyulan güvenin sarsılması olarak gösterildi.

Kerem Kınık kimdir?

1970 yılında Malatya’da doğan Kerem Kınık 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Kınık, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Afet Tıbbı” doktora programını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde idarecilik yaptı.

İstanbul 10. Dönem İl Genel Meclisi’nde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı görevini de yürütüyor.

Kerem Kınık’ın Kızılay’daki görevi ise 2004 yılında gönüllülük ile başladı.

Kınık, 2015 yılında Kızılay Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Kızılay Başkanı seçildi.

Kaynak, sbu.edu.tr Fotoğraf altı yazısı, Kınık (ortada), Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Acil Yardım ve Afet Yönetimi programının başkanlığını yürütüyor