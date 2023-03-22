Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa tasarısı meclisten geçti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Uganda Meclis Başkanı

22 Mart 2023, 05:54 +03 Güncelleme bir saat önce

Uganda'da eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı meclisten geçti.

Parlamentoda alkışlarla kabul edilen tasarı eşcinsellere uzun hapis cezaları öngörüyor. Tasarı, aileleri ve arkadaşlarına eşcinselleri ihbar etme sorumluluğu getiriyor.

Uganda'da eşcinsel ilişki daha önce yasaklanmıştı. Ancak bu tasarı kişileri cinsel kimlikleri üzerinden suçlu ilan etmenin yolunu açıyor.

Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin, yasayı veto etme yetkisi var.

Tasarı ile LGBT haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak, LGBT hakları yanlısı her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Uganda’daki LGBT toplumu, ülkede, kendilerine yönelik fiziksel şiddeti teşvik eder bir hava olduğu uyarısını yapıyor.

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Uganda’da eşcinselliği suç kapsamına alan ilk yasa 2014’te gündeme geldi.

Anayasa Mahkemesi, o dönem Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen yasayı iptal etmişti. Bu iptali, o dönem Cumhurbaşkanı Museveni’nin Washington’a yapacağı ziyaretiyle ilişkilendirenler de vardı.

Beyaz Saray o dönemki gelişmeler sonrası, Uganda’ya sağlanan fonların bir kısmını kesti.

Aralarında Danimarka, Norveç ve Hollanda ve İsveç'in de bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de yardımları durdurmuştu.

Uganda nüfusunun büyük bölümü Hristiyan. Ülkede yüzde 13 civarında Müslüman nüfus da bulunuyor.