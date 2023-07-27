Kuran yakma eylemleri: İsveç dezenformasyon yapıldığını söyledi, Rusya'yı işaret etti

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17 dakika önce

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuran yakma protestoları nedeniyle ülkesine yönelen öfke dalgasından nemalanmayı uman kesimlerin dezenformasyon kampanyasına maruz kaldıklarını söyledi.

Kristersson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsveç kendisine ve çıkarlarına zarar vermek isteyen devletler ve bu devletlere bağlı aktörlerin dezenformasyon kampanyalarının hedefindedir,” dedi.

Ülkedeki Kuran yakma eylemlerinin zorlu bir “güvenlik politikaları mevzusu” yarattığını söyleyen Ulf Kristersson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu olaylar daha sonra doğru olmayan bir şekilde aktarılıyor ve bazen ülkemize zarar verilmesi için doğrudan çağrılar yapılıyor” dedi.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin de İsveç’i hedef alan dezenformasyon kampanyalarının yayıldığı uyarısında bulundu.

Bohlin bu kampanyaların ardında Rusya’nın desteklediği kesimlerin olduğunu da ima etti.

Sivil Savunma Bakanı “İsveç’i hedef alan mevcut dezenformasyon kampanyaları ülke dışında yaşayan vatandaşların ve şirketlerin durumunu tehlikeye atabilir ve ulusal güvenlik için de tehdit arz edebilir,” dedi.

Bakanın açıklamalarına Rusya’dan henüz bir yanıt gelmedi.

İsveç Ulusal Güvenlik Servisi (SAPO) da Kuran yakma eylemleri nedeniyle ülkedeki güvenlik durumunun kötüye gittiğini ifade etti.

SAPO’da üst düzey bir yetkili olan Susanna Trehorning devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “İsveç’in imajı değişti. Hoşgörü sahibi bir ülke olarak görülürken artık Müslüman karşıtı olarak addediliyoruz. Özellikle de Müslüman kesimler tarafından” diye konuştu.

Iraklı mülteci Salwan Momika, Haziran ayında İsveç’in başkenti Stockholm’deki merkez camii önünde Kuran sayfalarını ateşe vermişti.

Momika geçen hafta da Irak büyükelçiliği önünde bir Kuran’ın üzerine basmış ve tekmelemiş ancak bu kez kutsal kitabı ateşe vermeden eylemini sonlandırmıştı.

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İki olay da İsveç hükümeti tarafından kınanmıştı. Buna karşın ülkede ifade ve protesto özgürlüğünün anayasal güvence altına alındığının da altı çizilmişti.

Eylemler dünya genelinde, özellikle de Orta Doğu ülkeleri nezdinde tepki çekmiş, Türkiye de Stockholm'de yaşananlara sert bir açıklamayla yanıt vermişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" demişti.

İsveç Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından yüzyıllardır devam eden askeri tarafsızlık politikasını rafa kaldırarak NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ay Litvanya’nın Vilnius kentinde yapılan NATO zirvesinde, İsveç’in üyeliğine dair şerhine son vermişti.