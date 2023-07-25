Spotify, 200 milyonu aşkın kullanıcısı için abonelik ücretlerine zam yaptı

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55 dakika önce

Spotify, uygulamayı reklamsız olarak kullanan 200 milyonu aşkın kullanıcısı için abonelik ücretlerini artırdı.

ABD’deki kullanıcılar Premium abonelik için 9,99 dolar yerine 10,99 dolar ödeyecek.

Söz konusu artışlar, İngiltere, Kanada, Avustralya ve 49 diğer bölgede daha yürürlüğe girdi. İngiltere’de Spotify Premium kullanıcıları ayda 1 pound daha fazla ödeyecek.

Türkiye’de ise artış oranı ABD ve İngiltere’deki oranlardan daha çok oldu. Bazı abonelik türlerine yüzde 30'un üzerinde zam geldi.

Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL'den 39,99 TL'ye yükseldi.

Öğrenci aboneliği 14,99 TL'den 21,99 TL'ye çıktı. Duo üyelik paketi 39,99 TL'den 54,99 TL'ye, aile paketi ise 49,99 TL'den 64,99 TL'ye yükseldi.

Kullanıcılara gönderilen e-posta'da, "Sana en iyi deneyimi sunmak amacıyla ürün tekliflerimize ve özelliklerimize yatırım yapmaya ve yenilikler getirmeye devam edebilmemiz için planının fiyatını güncelliyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Türkiye’deki Spotify abonelik ücretlerine en son Şubat 2023'te yüzde 42 oranında zam gelmişti. Öğrenci aboneliğinin fiyatı geçen yılın Ağustos ayında 8,99 TL idi.

Spotify, dünya genelinde abonelik ücretlerine gelen artışa yönelik açıklamasında şunları söyledi:

“Yeniliklere devam edebilmemiz için Premium ücretlerine dünya genelinde birçok pazarda geçerli olacak şekilde değiştiriyoruz. Bu güncellemeler, platformumuzdaki sanatçılar ve dinleyicilere hizmet vermeye devam etmemize yardımcı olacak.”

Netflix, Apple Music, Peacock ve Paramount+ platformları da geçtiğimiz günlerde abonelik ücretlerine zam yapmıştı.

Spotify CEO’su Daniel Ek, şirketin abonelik ücretlerini artıracağının sinyalini vermişti.

Ocak ayında Spotify şirketin çalışan sayısında yüzde 6 kesintiye gitti.

Uygulama, reklamlı olmak kaydıyla ücretsiz kullanım sunmaya devam edecek.