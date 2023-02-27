Ekvador'dan Belçika'ya muz taşıyan konteynerlerde 330 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Yazan, Vanessa Buschschlüter

Unvan, BBC News

27 Şubat 2023, 16:16 +03 Güncelleme bir saat önce

Kaynak, EKVADOR POLİSİ

Ekvador polisi Belçika'ya gönderilmek üzere hazırlanan muz yüklü konteynerlerde yaklaşık 8,8 ton kokain buldu.

Polis şefi Fausto Salinas, uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 330 milyon dolar olduğunu belirtti.

Ekvador, komşu ülkeleri Peru ve Kolombiya'da üretilen kokainin taşınmasında ana geçiş güzergahlarından biri haline geldi.

Güney Amerika ülkesinde geçen yıl büyük bölümü Guayaquil limanından olmak üzere toplam 200 ton uyuşturucu ele geçirilmişti.

Dünyanın en büyük muz ihracatçısı olan Ekvador'da uyuşturucu kaçakçıları genellikle sevkiyatlarını Guayaquil limanından dünyanın büyük bir bölümüne yollanan meyvelerin arasına saklamaya çalışıyor.

Son olayda tonlarca kokain Belçika'ya giden muz kasalarıyla dolu bir konteynerin içinde bulundu.

Uyuşturucunun ele geçirilmesi, Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri'nden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un Ekvador ve Kolombiya'ya yaptığı ziyaretle aynı zamana denk geldi.

İki yetkili, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede iki Güney Amerika ülkesiyle işbirliğini güçlendirmek istiyor.

Yasadışı uyuşturucunun ana giriş noktası olan Belçika'nın Antwerp limanı, son yıllarda Avrupa Birliği içinde en fazla miktarda kokainin ele geçirildiği ülke haline geldi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi müdürü Alexis Gosdeel, bu ayın başlarında "kokain girişindeki artışın artık tüm Avrupa Birliği'ni (AB) tehdit ettiğini" söyledi.

Gosdeel, "Genişleyen AB kokain pazarının, kamu kurumlarında ve yönetimde şiddet ve yolsuzluğun artmasına neden olmasından derin endişe duyuyorum" uyarısında bulundu.

Ekvador'da, güçlü Meksikalı karteller uyuşturucu ticaretinin kontrolünü ele geçirmek için hızla yerel çetelere sızıyor. Bu durum, ülkede uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddeti hızla arttırıyor.