ABD'de karısı ve oğlunu öldürmekle suçlanan avukat Alex Murdaugh davası sona yaklaştı: Jürinin kararı bekleniyor

Yazan, Sam Cabral

Unvan, BBC News, Washington DC

13 dakika önce

Kaynak, The Post and Courier Pool Fotoğraf altı yazısı, Amerikan kamuoyunun dikkatle izlediği davada, sanık Alex Murdaugh geçen hafta savunma tanığı olarak dinlendi

Karısını ve oğlunu öldürmekle suçlanan avukat Alex Murdaugh'un ABD kamuoyunun yakından izlediği davası, savunmanın da son sözlerini söylemesiyle jürinin değerlendirmesi aşamasına geldi.

Netflix'te yayımlanan Murdaugh Cinayetleri: Güney Carolina'da Bir Skandal belgeseline konu olan olayda baro üyeliğinden çıkarılan 54 yaşındaki Murdaugh mahkemede suçsuz olduğunu söyledi.

Altı haftadır devam eden duruşmalarda yolsuzluk, madde kullanımı ve başarısız bir kiralık katille ilgili iddialar dile getirildi.

Jüri bu hafta değerlendirmesine başlayacak.

Alex Murdaugh neyle suçlanıyor?

Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı.

7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyor.

Suçlu bulunduğu takdirde Murdaugh erken tahliye hakkı olmadan 30 yıl ile müebbet hapis arasında bir cezaya çarptırılabilir.

Savcılık ölüm cezası istememeyi tercih etti.

Bu davayla ilgisi olmayan bir ceza savunma avukatı olan Susan Williams "Murdaugh, bölgede çok önemli bir isim. Bu benim hayatımda gördüğüm en büyük dava" diyor.

İddia makamı ne diyor?

Murdaugh'ya bu davadan bağımsız olarak bir dizi mali suçlamayla da davalar açıldı. Bunlar arasında ortağı olduğu aile şirketinden zimmetine milyonlarca dolar geçirdiği iddiaları da var.

Savcılık, avukatın karısı ve oğlunu, dikkatleri hakkındaki yolsuzluk iddialarından uzaklaştırmak ve sempati toplamak amacıyla vurduğunu iddia ediyor.

Bu tezi kanıtlamak için iddia makamı dört hafta boyunca 60'dan fazla tanık çağırarak Murdaugh'ın savunmasındaki bir dizi boşluk ve tutarsızlığı ortaya koymaya ve lehindeki delilleri çürütmeye uğraştı.

Soruşturma sırasında cinayet silahları bulunmadı fakat savcılık iddialarını, cep telefonu kayıtları ve barut kalıntısı gibi dolaylı kanıtlara dayandırdı.

Ayrıca Murdaugh'nun oğlu Paul'un ölmeden bir kaç dakika önce çektiği bir videoyu da dosyaya koydular. Burada Alex Murdaugh'nun sesi duyuluyor. Bu videonun dinlenmesinden sonra sanık o gece köpek kulübelerinin olduğu alana gitmediği yolundaki ifadesinin yalan olduğunu itiraf etti.

Davanın kıdemli savcısı Creighton Waters, duruşmadaki açılış konuşmasında "Bu uzun ve çok yorucu bir soruşturma oldu fakat Maggie ve Paul'ü sanığın öldürdüğü sonucuna varmanız kaçınılmaz" dedi.

West Coast Trial Lawyers hukuk bürosunun başkanı Neama Rahmani iddianamede birincil derecede somut kanıtların bulunmamasının savcılığın tezlerini zayıflattığını düşünüyor.

"Böyle bir davada kesinlikle daha fazla somut delil bulunması arzu edilir. Alex'in karısı ve oğlunu öldürmesi için bilinen bir sebep yok."

Fakat Rahmani, yargıcın Murdaugh hakkındaki mali yolsuzluk ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlamalarla ilgili kanıtların sunulmasını kabul etmesinin önemli bir işaret olabileceğine dikkat çekiyor.

Savunma ne dedi?

Alex Murdaugh'un avukatları, karısını, oğlunu çok seven bir kişi olan müvekkillerinin polisin özensiz soruşturmasının kurbanı olduğunu söylüyorlar.

Murdaugh'un hayatta olan oğlu Buster, savunmanın ilk tanığı olarak verdiği ifadede babasının, cinayetlerden sonra "perişan" olduğunu ve "yıkıldığını" söyledi.

Savunma ayrıca sanığın cinayetleri işleyip, kanıtları yok edip sonra da daha sonra gittiği bilinen yere ulaşmak için yeterince zamanı olmadığını söylüyor.

Avukatlar, görgü tanığı veya somut delil olmadığını, Murdaugh'nun o gece üzerindeki kıyafette hiç kan bulunmadığını, bu durumda savcılığın suçlamalarının sadece bir teoriden ibaret olduğunu vurguluyorlar.

Savunma ekibinin başındaki Dick Harpootlian jüriye hitaben kapanış konuşmasını yaparken "Sanık aksi kanıtlanana kadar masumdur" dedi ve ekledi:

"Düşünmeye 'suçlu değil' diye başlanır, savcılığın bunun aksini, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlaması gerekir."

Murdaugh mahkemedeki tanıklığında ne söyledi?

Mardaugh, genel olarak sanıklar açısından çok riskli sayılan bir şey yaptı ve kendi savunması için tanık sandalyesine oturdu ve iki gün boyunca ifade verdi.

Bu ifadede ilk kez o gece karısı ve oğlu öldürülmeden az önce köpek kulübelerinin civarında olduğunu kabul etti.

Soruşturmayı yürütenlere defalarca yalan söylediğini de kabul ederken, bağımlı hale geldiği ağrı kesicilerin kendisini aşırı şüpheci yaptığını söyledi.

Sanık ayrıca yıllarca uyuşturucu alışkanlığını sürdürebilmek için müşterileri ve "sevdiği, saydığı insanlardan" çaldığını da kabul etti.

Fakat bunların hiç birinin karısını ve oğlunu öldürdüğü anlamına gelmediğini söyledi. Karısından "Mags" oğlundan "Paw Paw" diye söz eden Murdaugh "Onları incitecek bir şeyi asla yapamazdım" diye konuştu.

Ceza davalarında uzman avukat Susan Williams, Murdaugh'un ifadeye son çare olarak başvurduğunu söyledi.

Eski bir savcı olarak jürilerin sanığı dinlemeyi sevdiklerini ve neden yalan söylediğini açıklaması gerektiğini Murdaugh'un da bildiğini ekledi.

Dava ile uzaktan, yakından ilgili bazı olaylar

Amerikan kamuoyunun Murdaugh cinayetlerine büyük ilgisi, bir yandan da soruşturma sürecinde ortaya çıkan bir dizi olaydan kaynaklanıyor.

2018 yılında, uzun süre ailenin malikanesinde kahya görevini sürdüren Gloria Satterfield, evde kaza gibi görünen bir olayda öldü.

Murdaugh Satterfield'in yetişkin yaştaki çocuklarını "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" davası açmaya teşvik etti.

Murdaugh'un sigorta şirketi Satterfield'in çocuklarına tazminat olarak 4,3 milyon dolar ödedi fakat bu paranın tek kuruşu bile Satterfield'lerin eline geçmedi.

Alex Murdough sonradan parayı kendisinin aldığını kabul etti.

Polis ayrıca Satterfield'in nasıl öldüğünü de inceliyor.

Murdaugh ailesi kadının, ayağı köpeklere takılarak merdivenlerden yuvarlandığını söylüyor.

Bir yıl sonra Alex'in ölen oğlu Paul sarhoşken kullandığı bir tekneyle kaza yaptı ve teknedekilerden Mallory Beach öldü.

Paul hakkında dava açıldı ve öldüğü sırada kefaletle tahliye edilmiş bulunuyordu.

Alex Murdaugh mahkemedeki tanıklığında oğlunun bu kazadan beri ölüm tehditleri aldığını ima etti.

2021 yılının Eylül ayında, oğlu ve karısının ölümünden üç ay sonra Murdaugh yolda giderken açılan bir ateşle yaralandı.

Daha sonra bunun anlaşmalı bir olay olduğu açıklandı. Alex Murdough bir kuzeninin yardımıyla, diğer oğlu Buster kendisinin hayat sigortasını alabilsin diye bu olayı örgütlemişti.

Murdaugh süren cinayet davasının yanında bu üç olayla ilgili olarak da soruşturuluyor.