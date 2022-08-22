Basın İlan Kurumu, Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etti

Kaynak, EVRENSEl

38 dakika önce

Evrensel gazetesi, gazetenin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından tümüyle iptal edildiğini duyurdu.

BİK'in Eylül 2019’da aldığı resmi ilan ve reklam durdurma kararı sebebiyle gazeteye 3 yıldır ilan verilmiyordu.

Evrensel gazetesi, BİK Genel Müdürlüğü tarafından gazeteye iletilen tebligatta, iptal kararına gerekçe olarak okurların bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiasının yer aldığını yazdı.

BİK’in iptal kararında, 19 Temmuz’da bayi ve 20 Temmuz’da idari denetim yapıldığı belirtilerek, ilan hakkı için gerekli olan 4 bin satış bandının BİK’in ilan yönetmeliğinin ilgili maddesini ihlal ederek aştığına hükmedildiği ifade edildi.

BİK’in ilan yönetmeliğinin ilgili maddesi, “son nokta tali bayilerdeki satışların makul ve kabul edilebilir gerekçelerle birden fazla yapılan satışlar istisna olmak üzere fiilen ve birer birer yapılmış olması asıldır” hükmünü içeriyor.

Kararda, bayi denetimlerinde, “Emek Partisinin 13 farklı il ve ilçe örgütlerinde 650 adet”, “3 farklı belediyede 85 adet olmak üzere” ve başka bazı bayilerden de toplu satış yapıldığı belirtiliyor.

BİK kararında ayrıca Evrensel'in günlük satış ve iade bilgilerinin de denetimde bulunulan süre içerisinde düzenli şekilde elektronik kayıt defterine işlenmediği ifade edildi.

14 ve 16 Eylül 2019 tarihlerinde de bayi denetimi yaptığını söyleyen BİK, Evrensel'in “dört bin adetlik asgari fiili satış şartını yerine getirmediğini” ileri sürerek resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etti.

AYM'den 'hak ihlali' kararı

BİK Evrensel, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine, bazı haber ve köşe yazılarını gerekçe göstererek belirli sürelerle resmi ilan yayınlamama cezası uygulamıştı.

Anayasa Mahkemesi Mart 2022'de, bu gazetelerin BİK'in ilan kesme cezalarına dair yaptıkları bireysel başvuruları toplu olarak değerlendirmiş ve ihlal kararı vermişti.

AYM'nin 10 Ağustos'ta açıkladığı karar gerekçesinde, basın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin kararın oy çokluğuyla alındığı belirtilerek, BİK kararlarının “düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu” vurgulandı.

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, ilan hakkının iptali kararını "siyasi susturma operasyonu" olarak değerlendirdi ve karara itiraz edeceklerini söyledi.