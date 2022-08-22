Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında soruşturma başlatıldı

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Pakistan polisi, Nisan ayında güvenoylamasıyla görevden alınan eski başbakan İmran Han hakkında, ‘polise ve yargı mensuplarına yönelik tehditler savurduğu’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İmrah Han, iç politikada tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde, Cumartesi günü yaptığı hükümet karşıtı konuşmada güvenlik güçleri ve yargı sistemi çalışanlarını tehdit etmekle suçlanıyor.

Polisin soruşturma başlatıldığına yönelik açıklamasının ardından destekçileri Han’ın evinin önünde toplandı; Han’ın tutuklanması durumunda “Başkent’i ele geçireceklerine dair” yeminler etti.

Nisan ayında muhaliflerine karşı haftalar süren mücadele sonrası nihayetinde güvenoylamasıyla görevden alınan Han, o dönemden bu yana sıkça hükümeti ve orduyu eleştiren konuşmalar yapıyor.

Cumartesi günü yaptığı konuşmada da, kendisine çok yakın olduğu bilinen ve şu an “isyana teşvik” suçlamasıyla gözaltında olan danışmanlarından birinin işkence gördüğünü iddia etti. İslamabad Emniyet Müdürü ve savcıyı gözaltı ve kötü muameleden dolayı “kınadığını” belirten Han, “Size karşı harekete geçeceğiz, hazır olun” ifadelerini kullandı. Doğrudan emniyet müdürü ve savcıyı hedef alan bu ifadeler, “devlet görevlilerini alenen tehdit etmek” suçu altında sayıldı ve Han hakkında soruşturma açıldı.

Han’ın evinin önünde toplanan kalabalığa müdahale etmeye giden polis, Han’ı tutuklamak için orada olmadığını, “güvenliği sağlamak için Han’ın konutuna gittiğini” açıkladı.

Soruşturma, Pakistan hükümetiyle Han arasındaki gerilimin iyiden iyiye arttığı bir döneme denk geliyor. Nisan ayından bu yana ülkeyi dolaşarak konuşmalar yapan Han, yeni bir seçim çağrısı yapıyor.

Cumartesi günü ülkenin basın yayın düzenleme kurulu, Han’ın konuşmalarının “devlet kurumlarına yönelik nefret dili” barındırdığını; televizyon kanallarının bu konuşmaları yayımlamasının yasaklanacağını duyurdu.

Bu gelişmenin üzerine Pazar günü Rawalpindi’de bir konuşma yapan Han, “İmrn Han hangi suçu işlemiş? Bu hırsızlar çetesini asla kabul etmeyeceğim” dedi; hükümeti kendisine yönelik sansür uygulamakla suçladı. Han, konuşmalar sırasında yaptığı YouTube canlı yayınlarının da engellendiğini söylüyor.

Nisan ayında koltuğu bırakmasından bu yana yeni bir seçim çağrısı yapan Han, destekçilerinin oylarına güveniyor. Temmuz ayında bazı bölgelerdeki ara seçimde oylarını artırdığı görülen partisi, Han’a yönelik desteğin arttığına ve bir erken seçimde yeniden Başbakan seçilebileceğine inanıyor.

2018’de seçimleri kazanan ve başbakan olan Hn, son dönemde orduyla bazı anlaşmazlıklar yaşamış; muhalefetle de haftalar süren gerilimin ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.