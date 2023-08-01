Avustralyalı bir çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve görüntülerini internette yaymakla suçlandı

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2 saat önce

Avustralyalı eski bir çocuk bakıcısı, 91 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, istismarı kayda aldığı ve içeriği internette dağıttığı iddiasıyla 1600'den fazla suçla suçlandı.

Polis yetkilileri, zanlının Avustralya ve yurtdışındaki bir düzine merkezde 15 yıl boyunca kız çocuklarını kurban seçtiğini iddia ediyor.

Zanlı Ağustos 2022'de tutuklandı, ancak polisin istismara uğradığı belirtilen kişileri tespit etmesi bir yıl sürdü.

Müfettişler, çocuk istismarı materyallerinden birinin arka planında çalıştığı çocuk bakım merkezlerinden birini belirledikten sonra zanlıyı yakaladıklarını açıkladı.

Avustralya Federal Polisi (AFP), 20 Ağustos 2022'de Brisbane merkezinde bir arama emri çıkardı, ardından zanlının Gold Coast'taki evinde arama yaptı ve kendi çektiği çocuk istismarı materyallerini içerdiği belirtilen elektronik cihazlarına el koydu.

Şu an tutuklu olan 45 yaşındaki zanlı, çocuklara yönelik 246 tecavüz ve 673 saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

Yetkililer bunun şimdiye kadar gördükleri en "korkunç" vakalardan biri olduğunu söylüyor.

Zanlı, çocuk istismarını kaydetmek ve dağıtmaktan da yüzlerce suçlamayla karşı karşıya. Polis, zanlının tüm istismarı kaydettiğini ve elektronik cihazlarında 4000 resim ve video bulduklarını söylüyor.

Suçların 2007 ile 2022 arasında işlendikleri öne sürülüyor.

'Toplum için derinden üzücü olacak'

Suçun Queensland'deki 10 çocuk bakım merkezinde, New South Wales'teki bir çocuk bakım merkezinde ve adı açıklanmayan yurtdışındaki bir ülkede meydana geldiği düşünülüyor.

Zanlı başka çocuk bakım merkezlerinde de çalışıyordu, ancak AFP zanlının bu merkezlerde suç işlemediğinden "çok emin" olduğunu açıkladı.

Salı günü basına açıklama yapan polis yetkilisi Justine Gough, davanın toplum için "derinden üzücü" olacağını söyledi.

Komiser Gough, "Bu kişinin bu çocuklara yaptıkları insanın hayal gücünün ötesinde. Uzun süre polis olarak çalıştıktan sonra şaşırmayacağınızı düşünüyorsunuz ama bu korkunç bir vaka" dedi.

İstismara uğradığı iddia edilen - bazıları artık yetişkin olan - 87 Avustralyalı çocuğun kimlikleri tespit edildi ve aileleriyle temasa geçildi.

Avustralyalı yetkililer, mağdur olduğu iddia edilen diğer dört kişiyle temasa geçmek için uluslararası mevkidaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Zanlı, 2021 ve 2022'de Queensland'de toplam iki kez polise ihbar edilmişti, ancak müfettişler harekete geçmek için yeterli kanıt bulamamışlardı.