Eski Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, görevi kötüye kullanma ve yolsuzlukla suçlandı

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19 dakika önce

Eski Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, bir mahkeme tarafından başbakanlığı sırasında görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmakla suçlandı.

Gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Muhyiddin, hakkındaki suçlamaları reddetti ve “Başbakan olarak görev yaptığım süre boyunca halkın parasının tek kuruş benim cebime girmedi" dedi.

Muhyiddin 2020-2021 arasında 17 aylık dönemde ülkeyi yönetti.

Kasım 2022’de yapılan seçimlerde, en önemli rakibi Enver İbrahim karşısında yarışı kaybetti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kuala Lumpur’da başsavcılık, Muhyiddin'in partisi Bersatu'ya ait bir banka hesabından 232,5 milyon ringgiti (51,44 milyon dolar) rüşvet almak için görevi kötüye kullandığını iddia etti.

Eski başbakan dört farklı olayda görevi kötüye kullanmakla; iki farklı olayda da kara para aklamakla suçlandı.

75 yaşındaki politikacı, hakkındaki altı suçlamayı da reddetti ve sürecin “organize ve siyasi” olduğunu savundu.

Şu anda parlamentoda ana muhalefetin lideri konumunda olan Muhyiddin, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Dava 26 Mayıs’ta görülecek.

Yurt dışı çıkış yasağı getirilen Muhyiddin, Pazartesi günü görevi kötüye kullanma gerekçesiyle başka bir suçlamayla daha karşı karşıya kalacağını söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Muhyiddin Yassin adliye çıkışında hakkındaki suçlamaları reddetti

Mevcut Başbakan Enver ise, suçlamaların siyasi gerekçelerle yöneltildiğini savunan Muhyiddin’in sözlerine katılmadığını, soruşturmalara herhangi bir müdahalesinin olmadığını belirtti.

Enver, seçim öncesinde ülkeyi yolsuzluktan kurtaracağı vaatlerinde bulunmuş ve bu konuda reformlar yapacağının sözünü vermişti.

Ülkenin altı eyaletinde sene ortasında bölgesel seçimler düzenlenecek. Eski başbakana yönelik suçlamaların, bu kritik seçimlerde Enverr’in siyasi ittifakına karşı Muhyiddin’e ciddi zorluklar yaşatması bekleniyor.

Eyalet seçimleri, geçen sene ulusal genel seçimlerde tek başına meclis çoğunluğunu elde edemeyen Enver için de büyük bir sınav olarak görülüyor.