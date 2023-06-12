Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında öldü

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Silvio Berlusconi

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



12 Haziran 2023, 11:55 +03 Güncelleme 42 dakika önce

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kronik lösemi teşhisi koyulan Berlusconi, Cuma günü hastaneye kaldırılmıştı.

Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde tedavi gören eski başbakanın ölüm haberi, İtalyan haber ajansı Ansa tarafından duyuruldu.

Berlusconi’nin yakınları bu sabah hastaneye gitmişti.

1994’te siyasete giren ve 4 kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi, kurucusu olduğu koalisyon hükümetinin ortaklarından Haydi İtalya Partisi'nin liderliğini sürdürüyordu.

Berlusconi, Eylül ayında İtalya Senatosu'na seçilmişti.

Siyasetin dışında medya ve spor da dahil birçok alanda aktif olan Berlusconi, İtalya’nın yakın geçmişinde en belirgin iz bırakan isimlerden.

Berlusconi, siyaset hayatı boyunca adının karıştığı seks ve yolsuzluk skandalları ile davalarla da çok konuşuldu.

Eski başbakanın boşanmayla sonuçlanan iki evliliğinden beş çocuğu bulunuyor.

Berlusconi, geçen yıl da kendisinden 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile “nikahsız düğün” adı altında bir parti yaparak birlikteliklerini kutlamıştı.

Son yıllarda sıklıkla sağlık problemi yaşayan Berlusconi son olarak Nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı.