Fenerbahçe, Austria Wien’i yenerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı

Kaynak, Getty Images

25 Ağustos 2022, 22:09 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Austria Wien’i sahasında da 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Austria Wien'i konuk etti.

Deplasmanda ilk maçı 2-0 kazanan takım, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 öne geçti, 44. dakikada ise İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Bir dakika sonra Austria Wien, Marvin Martins ile farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

70. dakikada İrfan Can Kahveci bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1 yaptı.

Milli futbolcu mücadeleyi iki gol ve bir asistle tamamladı.

79. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın vuruşu da gol oldu.

Sahasında 4-1 mağlup ettiği Austria Wien karşısında toplamda 6-1'lik üstünlük kuran Fenerbahçe böyle Avrupa Ligi gruplarına gidebilecek.

Fenerbahçe'ye elenen Austria Wien ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Diğer yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde Fenerbahçe taraftarının şarkıcı Gülşen’in tutuklanması haberinin ardından “Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı yaptığı görüldü.