Sanya: "Çin'in Hawaii'sinde" 80 bin turist, Covid vakaları yüzünden mahsur kaldı

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16 dakika önce

Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda bulunan Sanya kentinde yeniden Covid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından bölgede kalan yaklaşık 80 bin turistin çıkışı engellendi.

Çin'in Hawaii'si olarak bilinen Sanya'da 263 kişinin testi pozitif çıkınca kentten tüm uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

Koronavirüse yakalanan kişilerin şehirden çıkış yapabilmesi için 7 günlük bir süre içinde 5 negatif PCR test sonucu almış olması gerekiyor.

Çin'in önemli turist destinasyonlarından olan Sanya'da şimdilik eczane ve süpermarket gibi temel hizmetler sunan işletmeler açık.

Ancak AFP haber ajansına göre şehirdeki tüm eğlence mekanları kapatıldı.

Hükümet yetkilileri, otellerin şehirde kalmak zorunda olan turistlere yüzde 50 oranında indirim yapmasını talep etti.

Dünyada Covid-19'un Omicron varyantları yayılmaya devam ediyor.

Ancak dünyanın büyük bir kısmı çeşitli 'Covid'le yaşama' düzenlemeleriyle yaşarken, Çin'de çok sert bir 'sıfır Covid' politikası izleniyor.

Bu kapsamda herkes düzenli bir şekilde test yaptırıyor ve bazı bölgelerde karantina kısıtlamaları uygulanıyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Çin'de pandeminin başından bu yana Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 15 binden az. Ancak Covid-19 vakalarının tespit edildiği bölgelerde virüsün yayılmasını engellemek için günlük yaşam hızla durduruluyor.

Temmuz ayında 2020 yılında ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği Wuhan kentinde iki yıl sonra tekrar karantina uygulaması başlatıldı.

Wuhan'ın Jiangxia bölgesindeki yetkililer, toplam dört kişide semptomsuz koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından neredeyse bir milyon kişiye üç gün boyunca evden çıkma yasağı getirdi.

Şanghay'da ise Nisan'da başlayan ve iki ay boyunca devam eden kapanma uygulamalarından yaklaşık 25 milyon kişi etkilendi.