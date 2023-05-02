BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 100 bin kişi ülkeyi terk etti, siviller 'felaketle' karşı karşıya

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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 15 Nisan'da rakip güçler arasında şiddetli çatışmaların başlamasından bu yana 100.000'den fazla insanın ülkeden kaçtığını açıkladı.

Yetkililer çatışmaların sona ermemesi halinde "tam bir felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Sudan içinde de 334,000 kişi daha göç etmek zorunda kaldı.

Başkent Hartum'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışmalar, yürürlükteki ateşkese rağmen devam ediyor.

Pazartesi günü BM Sudan özel temsilcisi Volker Perthes, AP haber ajansına yaptığı açıklamada iki tarafın "istikrarlı ve güvenilir" bir ateşkes için görüşmelere başlamayı kabul ettiğini söyledi.

Perthes, görüşmelerin Suudi Arabistan'a yapılabileceğini belirtti.

Gerçekleşmesi halinde bu, çatışmaların başlamasından bu yana iki taraf arasında yapılacak ilk görüşme olacak.

Sudan Sağlık Bakanlığına göre çatışmalarda 500'den fazla kişi öldü ve 4,000'den fazla kişi yaralandı.

Şimdiye dek ilan edilen bir dizi geçici ateşkes başarısızlıkla sonuçlandı; ordu RSF'yi zayıflatmak amacıyla Hartum'a hava saldırıları düzenlemeye devam etti.

Sudan'ın batısındaki Darfur'da da şiddetli çatışmalar yaşandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Olga Sarrado Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeden kaçan 100,000 kişinin Sudanlıları, ülkelerine dönen Güney Sudan vatandaşlarını ve Sudan içinde mülteci olup çatışmalardan kaçanları kapsadığını söyledi.

Mülteciler ayrıca Sudan'ın kuzeydeki Mısır ve batıdaki Çad sınırından da kaçıyor.

Çoğu Avrupa ülkesi vatandaşlarının tahliyesini tamamlarken Rusya Salı günü yaptığı açıklamada, kendi vatandaşları ve "dost ülkelerden" gelenler de dahil olmak üzere 200'den fazla kişiyi Sudan'dan çıkarmak üzere dört askeri uçak gönderdiğini duyurdu.

Sağlık tesislerine saldırı

Hartum'da gıda, su ve elektrik sıkıntısı baş gösterirken, BM'nin gönderdiği yardım malzemeleri, çatışmalar ve yaygın yağmalama nedeniyle Kızıl Deniz kıyısındaki Port Sudan şehrinde bekletiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bölge direktörü Ahmed el Mandhari, Hartum'daki sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını ve bazılarının askeri üs olarak kullanıldığını söyledi.

"Şu ana kadar sağlık tesislerine yönelik yaklaşık 26 saldırı bildirildi. Bu saldırılardan bazıları sağlık çalışanlarının ve bu hastanelerdeki sivillerin ölümüyle sonuçlandı. Ayrıca bu hastanelerin bazılarının askeri üs olarak kullanıldığını ve personeli, hastaları bu sağlık tesislerinden attıklarını biliyorsunuz."

Pazartesi günü BM'nin Sudan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Abdou Dieng, iki haftayı aşkın süredir devam eden yıkıcı çatışmaların ülkedeki insani krizi "tam bir felakete" dönüştürme riski taşıdığını söyledi.