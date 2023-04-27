Dünyanın en ücra yerlerinden Gough Adası’nda çalışacak biri aranıyor

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16 dakika önce

İngiliz yaban hayatı grubu Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), dünyanın en ücra adalarından birinde 13 ay boyunca çalışacak birini arıyor.

Güney Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan Gough Adası'nda sürekli yaşayan bir nüfus yok.

Afrika anakarasından yaklaşık 2.400 km uzaklıkta olan adada havaalanı olmadığı için Güney Afrika'dan yedi günlük bir gemi yolculuğu gerekiyor.

Şu anda adada yaşayan yedi tam zamanlı çalışan ve sekiz milyon kuş bulunuyor.

Rebekah Goodwill ve Lucy Dorman, Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) için çalışıyor. Rebekah'nın görev süresi Eylül ayında sona ereceği için RSPB yıllık 25.000 ila 27.000 sterlin (aylık 52 bin ila 55 bin 800 TL) maaşla yeni bir saha görevlisini işe almak için iş ilanı yayımladı.

İlana dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor. Ada Britanya Denizaşırı Toprağı statüsünde olduğu için İngiltere'nin çalışma izni kurallarına tabi değil.

İş, deniz kuşu türlerini takip etmeyi içeriyor ve adayların "zorlu ve uzak bir Antarktika altı ortamda" yaşamaya iyi uyum sağlamasını gerektiriyor.

Adayların ayrıca "ilgili bir konuda fen derecesine veya eşdeğer bir deneyime" ve "sahada yabani kuş/hayvanlarla ilgilenme ve izleme deneyimine" sahip olmaları isteniyor.

Rebekah ve Lucy, potansiyel çalışanları zorlu hava koşullarına göğüs germeleri ve bir yıl boyunca taze yiyecek bulamama gibi sorunlar konusunda uyarıyor.

Ekvatorun 40 ila 50 güney enlemleri arasındaki şiddetli rüzgarlarla ünlü bölgede, en yakın ülkeden bin milden fazla uzakta yer alan adada yemeklerin paketlenmiş ya da dondurulmuş olarak gelmesi gerekiyor.

Lucy, "Gelmeden önce bizim için vurguladıkları şeylerden biri kesinlikle buydu - birçok insan için yiyecek eksikliği ve taze yiyecek eksikliği önemli" diyor.

"En çok özlediğim şey taze bir havuç ya da güzel bir elmayı ısırabilmek; bunun dışında pek bir şey kaçırdığımı hissetmiyorum."

Kaynak, ANTJE STEINFURTH Fotoğraf altı yazısı, Adada çalışan Lucy ve Rebekah

Taze meyve ve sebzeler çimlenme ve adaya yayılma konusunda biyogüvenlik riski oluşturuyor. Bunun yerine yiyecekler çoğunlukla yılda bir kez stoklanan iki derin dondurucudan temin ediliyor.

Rebekah, "Biri dondurulmuş sebzelerle, diğeri de dondurulmuş etlerle dolu ve bir sürü de konserve dondurulmuş meyve ve sebzemiz var" diyor:

"İki haftalık devralma süresi boyunca bize bir yıllık yiyecek veriyorlar ve yılın geri kalanında bununla idare ediyoruz."

Devir teslim zamanı, yılda bir kez, Eylül ayında, Gough'daki bazı çalışanların toplanıp evlerine döndüğü ve yeni işçilerin görevi devraldığı dönemi ifade ediyor.

Kaynak, REBEKAH GOODWILL

Daha önce İskoçya'da çalışan Rebekah, sosyal izolasyondan pek şikayetçi değil; adada internet bağlantısı olduğunu belirtiyor ve "Garip bir şekilde burada arkadaşlarımla ve ailemle İskoçya'da çalıştığım zamana kıyasla daha fazla bağ kurduğumu hissediyorum" diyor.

RSPB'nin Uluslararası Muhafaza Ekibi'nin bir parçası olarak Lucy ve Rebekah, nesli tükenme tehlikesi olan Atlantik sarı gagalı albatros, Atlantik fırtına kuşu gibi birçok kuşun hareketlerini takip ediyorlar.

Kuş yavrularıyla ilgili verileri toplayıp bunların adada çoğalan farelere karşı mücadelelerini gözlemliyorlar.

RSPB farelerin 19. yüzyılda adaya gelen gemilerden yayıldığını düşünüyor ve adayı onlardan temizlemeye uğraşıyor.

Başvuruların en geç Pazar günü yapılması gerekiyor.