TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yugoslav göçmeni ve Almanya doğumlu olduğu için kendisine 'Ajan' diyen BBP lideri Mustafa Destici’yi ırkçılıkla suçladı

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12 Nisan 2023, 14:08 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Alman istihbaratının kontrolünde yetiştirildiğini öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’ye tepki gösterdi. Baş, Destici'ye hitaben, “Gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz” dedi.

Destici dün gece katıldığı bir televizyon programında Baş hakkında “Yugoslavya’da komünist bir rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütler içerisinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun” demişti.

Bugün Twitter hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Baş, “Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur” ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca Baş'a hitaben, “Gerçek soyadın Jusoviç. Burada Baş’ı kullanıyorsun. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun?” da demişti.

Destici bu bilginin doğruluğunu sorgulayan programdaki diğer gazetecilere de bunun bir Google aramasıyla bulunduğunu fakat Erkan Baş’ın bunu gizlediğini söylemişti.

Bu iddiaya da yanıt veren Baş, Yugoslavya göçmeni Boşnak bir ailenin Batı Berlin’de doğan çocuğu olduğunun hem Vikipedi sayfasında, hem de kendi yazdığı "Yaşamak İçin Sosyalizm" kitabında yer aldığını aktardı, “Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir” dedi.

Destici bu sözlerinin ardından Twitter’da Türkiye gündemine de girdi.

Almanya, Yugoslavya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçen çok sayıda kişi Destici’ye tepki gösterdi.

TİP’in bir diğer Almanya doğumlu milletvekili Barış Atay da “Geleceğimizi; ülkeyi bu pisliklerin zihniyetinden arındırarak kurtaracağız” paylaşımında bulundu.

Erkan Baş: Boşnak bir ailenin Almanya'daki doğan çocuğu

Almanya'nın iki ayrı devlet olduğu 1979'da, Batı Almanya'nın Batı Berlin kentinde, Yugoslavya göçmeni Boşnak bir ailede doğan Erkan Baş, ilkokula başlama yaşı geldiğinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Kitabında her iki taraftan da akrabalarının işçi olduğunu, İstanbul'a taşındıklarında Boşnakların yoğun olduğu Alibeyköy'e taşındıklarını ve orada büyüdüğünü söyleyen Baş, İstanbul Üniversitesi'nde Bilim Tarihi bölümünden mezun oldu, aynı bölümde yüksek lisans yaparken yemekhanenin özelleştirilmesini protesto ettiği için disiplin cezası aldı, bölümle ilişiği kesildi.

15-16 yaşından beri önce Sosyalist İktidar Partisi (SİP) ardından da Türkiye Komünist Partisi (TKP) içinde yer alan Baş, 2009'da TKP'nin genel başkanı oldu.

2014'te TKP'nin bölünmesiyle kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'ne (HTKP) katıldı, bu partinin lideri oldu.

Bu parti de 2017'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu.