Twitter'da 15 Nisan'dan itibaren sadece mavi tiki olan hesaplar anketlerde oy kullanabilecek, kullanıcılara önerilecek

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Yazan, Annabelle Liang

Unvan, BBC İş Dünyası Muhabiri

bir saat önce

Twitter CEO'su Elon Musk platformun ücretli mavi tik özelliğiyle ilgili açıklama yaptı. Musk, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylı abonelerin paylaşımlarının diğer kullanıcılara önerilebileceğini, yani "Sana özel" bölümünde görüneceğini ve sadece bu abonelerin oylamalara katılabileceğini açıkladı.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra onaylı hesapları belirten mavi tik özelliğinin paralı olacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta, Musk'ın şirketi satın almasından önce onaylı hale gelen bazı hesaplardan bu özelliğin kaldırılacağı açıklanmıştı.

Musk bot hesaplarla mücadele etmenin tek gerçekçi yolunun bu olduğunu, aynı sebepten uygulamada yapılan anketlerde oy kullanma hakkının yalnızca onaylı hesaplara verileceğini de söyledi.

Ancak bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Eskiden Twitter'ın onay ekibinde çalışan biri BBC'ye, "Benim ekibimin birinci hedefi kullanıcıları gerçek zararlardan korumaktı ve bu bana tam tersi gibi geliyor" dedi.

Twitter Blue'nun ön duyurusu Kasım'da yapıldığında insanlar para ödeyerek aldıkları mavi tiklerle büyük markaları ve ünlüleri taklit etmeye başladı. Çok sayıda kişi Musk'ın kendisi gibi de davrandı.

Bu, Twitter'ı bir haftadan kısa sürede özelliği durdurmaya itti.

Twitter Blue, Taliban yetkilileri ve onların Afganistan'da öne çıkan destekçileri gibi tartışmalı gruplar tarafından da kullanılıyor.

Eskiden mavi tik paralı abonelik gerektirmiyordu ve kimin alabileceğine şirket karar veriyordu. Bu tik yüksek profilli hesapların gerçek kişiler olduğunu gösteriyordu.