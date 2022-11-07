Putin'in müttefikinden ABD seçimleri açıklaması: "Müdahil olduk, oluyoruz ve olacağız"

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55 dakika önce

Rus iş insanı, medya baronu ve özel paralı asker şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigozhin, ABD seçimlerine müdahale edildiğini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü müttefiklerinden ve etrafındaki ülkenin Ukrayna savaşındaki başarısızlıklarını eleştirebilen nadir insanlardan olan Prigozhin, "(ABD seçimlerine) Müdahil olduk, oluyoruz ve olacağız" dedi.

Sahibi olduğu Concord firmasının Rus sosyal medya platformu VKontakte hesabından yayımladığı açıklamada, "Her zaman yaptığımız gibi, kendi yolumuzda, dikkatlice, kusursuzca, bir cerrah gibi müdahale ediyoruz " sözleri ve "﻿Mevki belirleme operasyonlarımızda, iki böbreği ve ciğeri aynı anda sökeceğiz" ifadesi yer aldı. Ayrıntıya girilmedi.

Reuters'ın aktardığına göre, açıklama b﻿ir Rus haber sitesinden gelen yorum isteği üzerine yapıldı.

Prigozhin, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından yaptırım uygulanan isimlerden biri.

2﻿010'lara kadar Rus muhalefetini internette kötülemek ve Kremlin'in pozitif taraflarını göstermek için çalışan, St. Petersburg'taki dezenformasyon birimi "trol fabrikası"nın başında olmakla itham ediliyordu.

İlk olarak B﻿loomberg 3 Kasım'da, Rusya bağlantılı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla Rusya'nın ABD ara seçim sürecini etkilemeye çalıştığını haberleştirmişti.

A﻿rdından CNN de Prigozhin'in ismiyle bağlantı kurarak önceki ABD seçimlerinde de Rusya'nın müdahil olduğunu yazdı.

61 yaşındaki Prigozhin'in son açıklaması ABD'de seçim kampanyasının son gününde yapıldı.

Bu seçimler ABD siyaseti ve Joe Biden’ın başkanlığının kalan dönemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Prigozhin, Eylül ayında Wagner'in kurucusu olduğunu kabul etti. B﻿u açıklaması onun Rusya'da siyasi bir role gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Suriye ve pek çok Afrika ülkesinde savaşan Wagner askerleri, Rusya'nın Ukrayna'daki en etkili birliklerinden.