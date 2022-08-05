Beyaz Saray’ın önündeki parka düşen yıldırım 4 kişiyi ağır yaraladı
Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Meydanı olarak bilinen kamuya açık parka Perşembe günü düşen yıldırım nedeniyle 4 kişi hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
Washington İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Vito Maggiolo, bu kişilerin durumlarının kritik olduğunu açıkladı.
Yaralıların tümünün yetişkin; ikisinin erkek, ikisinin kadın olduğu bildirildi.
Beyaz Saray'ın hemen kuzeyinde uzanan Lafayette Meydanı, yedi dönümlük halka açık bir park. Özellikle yaz aylarında çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Dört kişinin, başkanlık konutunu ve ofislerini çevreleyen çitin metrelerce uzağındaki bir ağacın yanında bulundukları belirtiliyor.
Perşembe günü Washington'da sıcaklıklar 32,2 °C’yi aştı.
Aynı gün başkentte şiddetli bir fırtına meydana geldi.
Maggiolo, parkta düzenli olarak devriye gezen gizli servis çalışanları ve polisin yaralıların hemen yardımına koştuğunu söyledi.