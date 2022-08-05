Beyaz Saray’ın önündeki parka düşen yıldırım 4 kişiyi ağır yaraladı

23 dakika önce

Washington İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Vito Maggiolo, bu kişilerin durumlarının kritik olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'ın hemen kuzeyinde uzanan Lafayette Meydanı, yedi dönümlük halka açık bir park. Özellikle yaz aylarında çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.