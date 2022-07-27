İngiltere’de 1976’dan bu yana en kuru Ocak-Haziran dönemi

23 dakika önce

Doug Faulkner, BBC News

Kaynak, PA Media

Bu yılın ilk altı ayının, 1976’dan bu yana en az yağışlı ilk altı ay olduğu açıklandı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office) verilerine göre ülkede yağış azalırken sıcaklıklar da artıyor.

Ulusal Kuraklık Grubu, azalan su rezervine karşı atılabilecek adımları planlamak için dün bir toplantı düzenledi.

Grup ülkedeki durumu kuraklık olarak nitelendirmese de su şirketleri kuraklık senaryolarına hazırlık yapmaya başladı ve halka daha az su tüketme çağrısı yaptı.

Geçen hafta ülke tarihinin en sıcak günü kayıtlara geçmişti.

Ülkede en son kuraklık 2018 yılında ilan edilmişti.

Bu yıl da kuru hava koşulları devam ederse kritik öneme sahip olmayan su kullanımında kısıtlamaya gidilmesi ihtimali bulunuyor.

BBC İklim Muhabiri Jonah Fisher, ülkedeki çiftçilerin mevcut durum nedeniyle endişe duyduğunu, bazılarının yüzde 20’yi varan ürün kaybı yaşadığını aktarıyor.

Reading Üniversitesi’nden Dr. Rob Thompson ise ülkede yağışların net bir şekilde azaldığını fakat bunun sıra dışı bir durum olmadığını, birkaç yılda bir düşük yağışlı dönemlerin gerçekleştiğini söylüyor.

Bu yılki yağış miktarının kuraklık ilan edildiği 2018’e benzer olduğunu belirten Thompson, bu yıl sıcak havaların daha uzun sürmesi nedeniyle toprağın şu anda daha kuru olduğunu ekliyor:

“İklim değişikliğiyle birlikte yağış miktarının değişmesini beklemiyoruz fakat bu yağışların nasıl gerçekleştiği değişecek.

“Hava olayları uçlarda gezinecek ve bu uçlar arasındaki uçurum da artacak.”

Fotoğraf altı yazısı, Bu ay çekilen uydu görüntüsü (sağda) geçen yıl aynı aykinden daha sarı bir bitki örtüsü gösteriyor

Son haftalarda pek çok Avrupa ülkesi sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği bu sıcak hava dalgalarının daha da sıcak olmasına yol açıyor.

Türkiye’nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkede yangınlar da çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre son 125 bin yılın en sıcak dönemi yaşanıyor.

Endüstri devriminin başladığı döneme göre dünya ortalama 1,1 derece daha sıcak.