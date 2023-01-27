Muharrem İnce: İttifak görüşmelerimiz sürüyor, aday netleşmedi, altın günü gibi olmasın, bir seferde açıklayacağız

27 Ocak 2023, 13:18 +03 Güncelleme bir saat önce

Ayşe Sayın / Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak konusunda görüşmeler yürüttüklerini belirtti ve “Bir metin üzerine çalışıyoruz. Bitirmedik. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş değil. Altın günü gibi olmasın bir seferde açıklamak istiyoruz” dedi.

İnce, Altılı Masa’ya da, sandık güvenliğini sağlama konusunda işbirliği çağrısı yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin MYK üyeleriyle birlikte gazetecilerle bir araya geldi, siyaset gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

'Altılı Masa’nın Erdoğan’ın adaylığına itirazı memnun etti'

Muharrem İnce, Altılı Masa’nın dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararı alması halinde aday olamayacağı yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti:

“Türkiye bir şahıs devleti olamaz. Nasıl olsa yenilecek onu mağdur etmeyelim, demek olmaz. Önce anayasaya uygun mu değil mi bakacaksınız. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ben komisyon raporunda yazmışım diyor. Komisyon raporu zurnanın son deliği, sorunu çözmez. 2014’te, 2018’’de seçilmiş Erdoğan. Erdoğan hep mağdur zaten, yirmi yıldır mağdur. Şimdi aday olursa, 2028’de yeniden aday olur. Kazanır kazanmaz ayrı iş, önemli olan kurallardır. Bu, kuralsız toplum olmak, çağdaş devlet olmaktan uzak olmak demektir.” “Erdoğan seçimi kazanmak için her türlü yola başvuracak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimi kazanmak için her türlü yola başvuracağını belirten İnce, seçimden sonra ise bu yaklaşımın ülkeye bedelinin ağır olacağını vurguladı:

“ Kaybetme korkusu EYT’yi çözüyor. 10 bin ehliyet, bunu bile düşünüyor. Hac mevsimini düşünüyor. Kaybedecek bir iktidarı hiçbir seçim kanunu kurtaramaz. Bankalara, marketlere baskı yapıyorlar. Bunun bedeli seçimden sonra çok ağır olacak. 2018’de doların 10 lira olacağını söylemiştim. Seçimden sonra dolar 35 TL, hiç kaçarı yok.”

'Adayı seçim sonrasına bırakmayın'

Muhalefetin başörtüsü serbestisine ilişkin anayasa değişikliği konusundaki tutumunu, “ Çözülmüş sorunu çözmek için yola çıkan bir muhalefet var” diye eleştiren İnce, “Bunun karşısında da gol atma olarak gören cumhurbaşkanı var” dedi.

Altılı Masa’ya “adayını belirleme çağrısı yapan İnce, ““Kimi aday yapacağınızı açıklayın, seçim sonrasına bırakmayın. 51 gün yetmiyor. 2018’de bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. 13 vilayete gidemedim” dedi.

Seçim güvenliği çağrısı: İşbirliği yapalım

Muharrem İnce, Altılı Masa’ya seçim güvenliği ve sandıkların korunması konusunda ise işbirliği çağrısı yaptı:

“Altılı değil 26 masa kurun seçmen listelerini tarayalım. 200 bin sandığın güvenliğini nasıl sağlayacağımız konusunda 26’lı masa kuralım, sandıkları kontrol altına alalım. YSK’dan daha iyi örgütlenmişler de, şu da, bu da… Hiç inanmıyorum buna. 2018’de de bana bunu dediler, 12 bin kusür sandığa gözlemci koymamışlar. Altılı Masa’ya teklifim, 26’lı masa kurun seçmen listesini araştıralım. Sandıklara sahip çıkalım. Bu konuda işbirliği yapalım.”

'Kılıçdaroğlu sandığı bana vermeliydi'

Kaynak, Getty Images

Muharrem İnce, bir soru üzerine de siyasi parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, bu görüşünde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti:

“2018’de cumhurbaşkanı adayıyken, Kemal bey genel başkanlık koltuğunu da bana vermeliydi. Hem genel başkan olarak o koltukta oturacaksın, hem bir milletvekilini aday yapacaksın. Milletvekilini aday yapıyorsan, senden daha fazla oy alıyor demektir, o zaman o koltuğu da ona vereceksin. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Ama olmuyorsa da o koltuğu aday gösterdiği kişiye vermelidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “seçimde yenilse de gitmeyeceği” yönündeki yorumları da eleştiren Muharrem İnce, “Tartışmak bile abes, Türkiye muz cumhuriyeti değil, seçimle gelen seçimle gider, İstanbul’da nasıl gittiyse, burada da öyle gider” görüşünü dile getirdi.

'İttifak görüşmeleri sürüyor, aday belirlenmiş değil'

Muharrem İnce, partisinin ittifak çalışmaları ve kendisinin de ittifak adayı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlarla görüşüyoruz. Bir metin üzerine çalışıyoruz. Bitirmedik. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş değil. Altın günü gibi olmasın, bir seferde açıklamak istiyoruz. Zamanımız var. Kampanya başlarken sonu farklıdır. 2018’in Mart ayında İnce’nin aday olacağından kimse bahsetmiyordu. Farklı bir sürece gireceğiz. Yorgun iktidar gitmelidir ama Türkiye belirsizliğe yelken açmamalıdır.”

Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden İnce, diğer partilerle konuşmadan, bir açıklama yapmasının doğru olmayacağını belirtti.

'İlk turda neden destekleyeyim, ikinci tura bakarız'

Muharrem İnce, ittifakın adayı olmazsa ilk turda Altılı Masa’nın adayına destek olup olmayacaklarına ilişkin soru üzerine de “Neden destekleyeyim? Böyle bir şey olur mu? Biz bir iddia ortaya koymuşuz. Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, 100 bin imza için yola çıkacağız” dedi.