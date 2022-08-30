Meghan Markle: Sadece varlığımız bile İngiltere Kraliyet Ailesi'nin hiyerarşisini altüst etti

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31 dakika önce

Prens Harry ile birlikte Kraliyet unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi ve kendi ailesiyle ilişkisine dair açıklamalar yaptı. Markle, The Cut dergisine verdiği röportajda "Bence affetmek gerçekten önemli. Affetmemek çok daha fazla enerji gerektiriyor. Ama affetmek çok çaba gerektiriyor. Gerçekten aktif bir çaba gösterdim, özellikle her şeyi söyleyebileceğimin farkında olarak" dedi.

Soru ve cevap kısmı toplam 6450 kelime olan röportajda 41 yaşındaki Meghan Markle ayrıca:

İngiltere’de kalmasının, 3 yaşındaki oğlu Archie'yi medyanın aşırı ilgisine maruz bırakabileceğine dair korkularından bahsetti,

Kıdemli bir Kraliyet üyesiyken aile fotoğraflarının yayımlanması üzerinde yeterince kontrole sahip olmamasını eleştirdi,

İngiltere'de eşiyle birlikte, "sadece var olmakla Kraliyet Ailesi'nin hiyerarşi dinamiğini altüst ettiklerini" hissettiğini söyledi,

Instagram'a geri dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kaynak, CAMPBELL ADDY, THE CUT

Meghan Markle, ABD'de yayımlanan dergiye verdiği röportajda, Prens Harry’nin babası Prens Charles ile olan ilişkisinden de bahsetti.

İngiliz Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı mahremiyet davasının etkisi sorulduğunda Meghan, "Harry bana 'Babamı bu süreçte kaybettim' dedi. Onlar benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda değil ama bu onun kararı" diye konuştu.

Düşesin bir sözcüsü daha sonra BBC’ye Meghan'ın bu açıklamasında arasının bozuk olduğu kendi babasından bahsettiğini ve aynı şeyin eşinin başına gelmemesini umduğunu kastettiğini belirtti.

Prens Charles'a yakın bir kaynak, PA haber ajansına, Harry ilişkilerinin bozulduğunu hissediyorsa bunun onu üzeceğini söyledi ve "Galler Prensi iki oğlunu da seviyor" dedi.

Prens Harry ise röportajı gerçekleştiren gazeteci Alison Davis'e, Kraliyet Ailesi'nin bazı üyelerinin, kendisi ve eşi kadar yakın bir şekilde birlikte yaşayıp çalışabileceğine inanmadığını söyledi.

37 yaşındaki Prens Harry daha önce, babası Prens Charles'ın, çiftin 2020'de Kraliyet Ailesi’nin kıdemli çalışan üyeleri olmayı bırakmalarının ardından “telefonlarına cevap vermeyi bıraktığını" söylemişti.

Düzenlemeye göre, çift Kraliyet unvanlarından vazgeçti ve maddi olarak bağımsız olmak için çalışmaya başladı. Harry doğum yoluyla edindiği "Prens" unvanını korudu.

Unvanlarını bırakmadan önce çiftin İngiliz Milletler Topluluğu’nda Kraliyet Ailesi Üyesi olarak çalışmaya devam etmeyi planladıkları, fakat bu önerinin Kraliçe tarafından kabul edilmediği bildirilmişti.

Meghan Markle, The Cut'a bu teklifin "tekerleği yeniden icat etmek" anlamına gelmediğine inandığını söyledi:

"Ailenin diğer birkaç üyesi tam olarak aynı şeyi yapsa da, her nedense, bunu bizim yapmamıza izin verilmedi.”

Şu anda iki çocuklarıyla birlikte ABD'nin California eyaletinde yaşayan Sussex çifti, İngiltere'den ayrıldığından beri Spotify ve Netflix ile anlaşma imzaladı.