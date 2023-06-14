Hrant Dink cinayetinde yeni davanın ilk duruşması bugün

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetenin önünde öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı dava, 26 Mart 2021 tarihinde sonuçlanmıştı.

Dink'in ailesi kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin, "siyasilerin, yargının, medyanın ve bazı devlet güdümlü sözde sivil toplum kuruluşlarının dâhil olduğu üç yıl süren bir hedef gösterme ve tehdit sürecinin sonunda gerçekleştiği" kaydedilmişti.

Açıklama şöyle devam etmişti:

“Operasyon öldürmeyle son bulmadı; ihmal, örtbas, delil karartma ve yanlış yönlendirmelerle devam etti. Bütün bu mekanizmayı ele almayan bir yargılamanın bizi de kamuoyunu da ikna etmesi mümkün değil.”

Mahkeme, davada hüküm giyen sanıkların da aralarında bulunduğu bazı kişiler için yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatıldı.

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Son davada sanıklara hangi suçlar yöneltildi?

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve firari Faruk Sarı'nın, Hrant Dink'in öldürüleceğinden önceden haberdar oldukları, görevlerinin gerektirdiği üzere önlem almak yerine faillerin eylemlerini kolaylaştırıcı bir tavır sergiledikleri ve bu şekilde de Fethullah Gülen yapılanmasının amaçları doğrultusunda "Anayasa’yı ihlâl" ettikleri belirtildi.

Eski TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk ve eski Komiser Yardımcısı Adem Sağlam’a da, cinayetin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in gerçekleştirecekleri eyleme dair planlarından İstihbarat Şube aracılığıyla haberdar olma, bu suretle eylemin işlenmeden önce önlenmesi ve müdahale yapılması konusunda yasal yükümlülüklerinin bulunmasına karşın bu görevlerini eylem tarihine değin yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmalkar davranma ve cinayetin işlenmesine izin verme suçlamaları yöneltildi.

Şüpheliler Tuncay Uzundal, Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender hakkında ise Hrant Dink cinayeti işlenirken ve sonrasında Fethullah Gülen yapılanmasının amaçları doğrultusunda hareket ettikleri suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yılmazer, Akyürek ve Sarı hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklar Öztürk ve Sağlam hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "İhmali davranışla kasten öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile 17 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı Terör Örgütü adına suç işleme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Ne olmuştu?

130 duruşmanın ardından 26 Mart 2021'de verilen kararda, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı.

Mahkeme, cinayetin Fethullah Gülen yapılanmasının amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar vermişti.

Gazeteci Ercan Gün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası almıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Ali Fuat Yılmazer'e, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Aynı suçtan Ramazan Akyürek de 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Yavuz Karakaya, "Anayasa'yı ihlâl" suçundan müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Eski asker Muharrem Demirkale de iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Kamu görevini ihmal" suçundan yargılanan eski emniyet Müdürleri Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun'un dosyaları zaman aşımı nedeniyle düşmüştü.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "ihmal nedeniyle adam öldürmek" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etmişti. "Görevi ihmal" suçuyla ilgili dosyası da zaman aşımına uğramıştı. Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'e 28 yıl hapis cezası verilmişti.

Dönemin jandarma istihbarat görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin 28 yıl hapis cezası alırken, bir diğer görevli Volkan Şahin ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski polis memuru Muhittin Zenit hakkında beraat kararı verilmişti, "görevi ihmal" suçlaması ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü.