Reuters: Mehmet Şimşek, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ın kabineye girmeleri neredeyse kesin

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42 dakika önce

Reuters haber ajansına konuşan dört üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yer vermesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söyledi. Yetkililer, Şimşek'in Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini söyledi. Aynı yetkililere göre, yeni kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın yer alması da neredeyse kesin gibi.

Reuters'taki Orhan Coşkun imzalı özel haberde, Şimşek'in 2009-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından güven veren bir figür olarak görüldüğü belirtildi.

Şimşek'in yeni kabinede kilit bir rol üstlenmesi, yüksek enflasyona rağmen düşük faiz oranları ve piyasalar üzerindeki ağır devlet kontrolüyle süren ve ekonomide genel kabul görmüş yaklaşımlardan uzak görülen politikadan sapmaya işaret edebileceği şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Şimşek, Reuters'a herhangi bir açıklama yapmadı.

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mevcut kabinesiyle yapacağı son toplantıya aşkanlık ettikten sonra, Cumartesi gününe kadar yeni kabinesini açıklayacağını söyledi.

Yetkililer, henüz nihai kararların henüz verilmediğini ve Erdoğan'ın fikrini değiştirebileceğini de ekledi.

Yetkililere göre Erdoğan'ın Şimşek'i Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atamayı düşünüyor ancak Şimşek doğrudan ekonomi politikasından sorumlu bir rolü tercih ederek Hazine ve Maliye Bakanı olabilir.

Kaynak, Getty Images

Reuters, Şimşek'in yeni kabinede olası rolüyle ilgili spekülasyonların Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından arttığını hatırlattı.

Mart ayında AKP Genel Merkezi’nde Erdoğan ile bir araya gelen Şimşek, görüşme sonrası "kendi alanına giren konularda katkı vermeye hazır olduğunu" ancak aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Erdoğan ile Şimşek arasındaki son görüşmeyle ilgili bilgi sahibi üst düzey bir yetkili, görüşmenin 2,5 saat sürdüğünü aktardı ve "Oldukça iyi bir görüşme oldu. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyor. Onlar da kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Aynı yetkili, Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması halinde eski Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenebileceğini söyledi. Yetkili, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da ekonomiyle ilgili bir bakanlığın başına getirilmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin tükenen döviz rezervleri ve izlenecek politikanın yönüne ilişkin belirsizlik nedeniyle Dolar/TL 20,77'ye çıkarak rekor tazelemişti.

Ajans, Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" sözlerini hatırlattı.

Şimşek, 2015 yılında maliye bakanlığından ayrıldıktan sonra 2018 yılına kadar başbakan yardımcılığı yaptı ve TL'nin hızla değer kaybetmeye başladığı dönemden hemen önce istifa etti.

Reuters'a konuşan dört yetkili, kabine atamalarının ardından dikkatlerin Merkez Bankası'na çevrileceğini söylerken, bir yetkili mevcut Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun değiştirilmesinin "sürpriz olmayacağını" söyledi.

Bir başka üst düzey yetkili de Şimşek'in gelişinin ekonomide yeni bir dönemin habercisi olacağını ve büyük cari açıklar, azalan Merkez Bankası rezervleri ve Nisan ayında resmi rakamlara göre yıllık yüzde 44'e varan enflasyonla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. Türkiye'de geçen yıl enflasyon yüzde 85 ile son 24 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

"Uygulanacak politikayı ortodoks (genel kabul görmüş ekonomi politikaları) olup olmadığından ziyade biraz karma olarak düşünün. Her iki politikadan da izler olacak" diyen yetkili, Şimşek yönetiminde ilk sonuçların altı ay sonra alınabileceğini sözlerine ekledi.

Reuters, faize karşı olduğunu söyleyen Erdoğan'ın, ekonomik büyümeyi, ihracatı ve yatırımları canlandırmak için 2021'de yüzde 19 olan politika faizini yüzde 8,5'e kadar düşüren para politikaları uyguladığını hatırlattı.

Şimşek'in politikalarının "belli" olduğunu belirten yetkili, "Eğer başarı bazı faiz artışları gerektiriyorsa bunu yapacaktır. Cumhurbaşkanı onu bu göreve atarsa ona bu esnekliği verir" ifadesini kullandı.