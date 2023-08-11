Arjantinli seyircileri kızdırmak için ülkenin parası pesoyu yakan yabancı taraftarlar cezalandırılacak

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya takımı Corinthians ile Arjantin'den Boca Juniors karşılaşmasında bir Brezilyalı taraftarın peso yırtıp yaktığı görülmüştü

Yazan, Christy Cooney

Unvan, BBC News

24 dakika önce

Arjantin, yerli seyirciyi kızdırmak için maçlarda, değeri çok düşen para birimi Arjantin pesosu yakan ya da yırtan yabancı taraftarların cezalandırılacağını açıkladı.

Büyük değer kaybına uğrayan Arjantin pesosunun yakılmasına, Güney Amerika'nın diğer takımlarıyla yapılan maçlarda sık sık rastlanıyor.

Arjantin yıllardır ekonomik sıkıntı içinde ve yüksek enflasyon ile birlikte parasının değeri de giderek düşüyor.

Yetkililer, peso yırtar ya da yakarken yakalanan taraftarların 30 gün hapis cezası alacağını duyurdu.

Maçlarda para yırtma yoluyla karşı tarafı kışkırtmaya en çok Brezilya ve Şilili takımların taraftarları başvuruyor.

Arjantin'in Sporda Şiddeti Önleme Kurumu, para yırtma ve yakmanın, spor karşılaşmalarında "kavga kışkırtma" ve "kamu düzenini bozucu provokasyonlar" ile ilgili mevcut yasaları ihlal ettiğini söylüyor.

Açıklamaya göre bu yola başvuran yabancı taraftarlar Arjantin polisi tarafından gözaltına alınacak ve parayı aşağılayıcı eylemler devam ederse taraftarların desteklediği kulüpler de cezalandırılabilecek.

Arjantin'de yıllık enflasyon oranı son yıllarda giderek yükseldi ve bu yılın başlarında, 1990'lardaki hiperenflasyon krizinin sona ermesinden bu yana ilk kez yüzde 100'ü aştı.

Arjantin İstatistik Kurumu verilerine göre Hazikran ayında yıllık enflasyon 115,6'yı bulmuştu.

Bu durum, ülkenin parasının da hızla değer kaybetmesine sebep oluyor. Şubat ayında, en değerli banknot 1000 pesonun değerinin, alternatif piyasalarda 2,70 dolara düşmesi üzerine Arjantin merkez bankası yeni 2000 pesoluk banknotlar bastı.

Arjantin'in şu an kullanılan parası 1992 yılında tedavüle girdiğinde değeri dolara endekslenmişti ama ülkenin 2001 ve 2002 yıllarında yaşadığı mali krizden sonra sabit kur uygulamasına son verildi.

Ekonomik sıkıntılar siyasete de yansıyor. Arjantin geçen yaz dört hafta içinde üç maliye bakanı değiştirdi.