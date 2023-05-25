Almanya'daki Türk seçmenler hangi adaya, neden oy veriyor?

35 dakika önce

Almanya’da 14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ve AKP oyların çoğunluğunu aldı.

Erdoğan'ın 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre yurt dışı oyları yüzde 1,9 gerilese de Almanya'daki seçmenlerin oylarının yüzde 65,5'ini aldı.

Peki Almanya’daki Türkler neden yüksek oranda Erdoğan’ı destekliyor?

Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Bunların neredeyse yarısı Almanya’da…

14 Mayıs’ta yapılan seçime Almanya’daki seçmenlerin yaklaşık yüzde 49’u katıldı.

BBC Türkçe’ye konuşan Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Dr. İnci Öykü Yener-Roderburg, katılım oranına dikkat çekiyor.

Almanya'daki Türk diasporasının oy verme davranışları üzerinde çalışmalar yürüten Yener-Roderburg, AKP'nin Almanya ve komşu ülkelerde seçmenlerini daha iyi mobilize ettiğini ve sandığa taşıdığını söylüyor.

Yener-Roderburg, muhalefet partilerinin ise aynı oranda kapasite ve güçlerinin olmadığının altını çiziyor.

BBC Türkçe ekibi olarak Almanya’da Türkiye kökenlilerin en yoğun yaşadığı kentlerden biri olan Köln’deki seçmenlerle konuştuk.

Video-Haber: Adnan Ağaç & Eren Mahir Gençer