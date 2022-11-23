2022 Dünya Kupası: Katar'daki 'sahte' taraftarlar kim?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taraftarlar Dünya Kupası'nın en önemli parçalarından biri. Doha sokaklarında Brezilya milli takım taraftarları marş söylüyor.

23 Kasım 2022, 14:41 +03 Güncelleme bir dakika önce

K﻿atar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış maçları boyunca binlerce koltuk boş kalırken başkent Doha sokaklarında "sahte" taraftarların dolaştığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Katar'da parayla tutulan "sahte" taraftar iddialarını araştıran BBC, turnuva hakkında sosyal medyada olumlu görüntüler vermesi, beğeni yapması ve paylaşması adına farklı ülkelerden taraftarlara bedava uçak bileti ve konaklama sağlandığını ortaya çıkardı.

Sokaklarda 'sahte' taraftarlar

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2021 yılında Kerala sokaklarında Arjantin formalarıyla kutlama yapan Hindistanlılar.

T﻿urnuva başlarken Doha sokaklarında marşlar ve şarkılar söyleyen, bayraklar dalgalandıran farklı ülkelerden taraftar görüntüleri Dünya Kupası'nın resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ancak bazıları, tüm dünyadan takımlar Katar'dayken bu kadar çok Orta Doğu ya da Güney Asya kökenli taraftar bulunmasının sebebini sorgulamaya başladı.

B﻿ir kişi, "Farklı bir ülkenin taraftarı olmaları için para mı alıyorlar?" diye sordu.

D﻿oha'da BBC'ye konuşan, ailesi Hindistan kökenli Katarlı Aaron Fernandes, bu yorumların bölgeyle ilgili bir yanlış anlaşılmayı yansıttığını söylüyor ve ekliyor:

"Futbolu seven pek çok Hindistanlı taraftarımız var ve bu Dünya Kupası'nda Hindistanlıların futbolu ne kadar çok sevdiğinin ortaya çıkmasından memnunum".

G﻿üney Asya'nın kriket sevdasıyla ünlü olduğunu ancak pek çok spor taraftarının futbolu da severek takip ettiğini söyleyen Fernandes, Hindistan gibi ülkelerin asla Dünya Kupası'nda oynamadığını o nedenle başka takımları desteklediklerini ve turnuva bölgesine giderek maçları izlediklerini belirtiyor.

Fernandes, hem FIFA Fan Movement hem de Qatar Fan Leader taraftar kulüplerine üye.

Bu gruplar FIFA ve 2022 Dünya Kupası komitesi tarafından kurulup yönetiliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Katar'daki yerel Arjantin taraftarları.

Bedava uçuş ve konaklama

BBC, çok sayıda Fan Leader kulübü üyesinin turnuvayı düzenleyenlerden kontrat teklifi aldığını öğrendi.

B﻿BC tarafından da görülen belgeler ve organizasyon üyelerinin tanıklıkları, pek çok yabancı taraftara bedava uçak bileti ve konaklama teklif edildiğini kanıtlıyor.

K﻿arşılığında Katar 2022'nin arkasındaki organizasyon komitesinin, taraftarların içerik paylaşımlarına, beğenilerine ve üçüncü taraf içeriğini tekrar paylaşımlarına dahil olmasına izin veren bir kontrat imzalaması isteniyor.

Taraftarlardan "Katar'ın savunuculuğunu yapmaları" beklenmiyor fakat onlara bu komiteyi ya da Katar 2022 Dünya Kupası'nı "kötülememeleri" söyleniyor.

B﻿elçika milli takımı basın sözcüsü Pierre Cornez, taraftarlara ayrıca "ilk maç ve açılış seremonisi için bir bedava bilet" verildiğini söylüyor.

C﻿ornez bu teklifin yalnızca Belçikalı taraftarlara değil, "Dünya Kupası'nda oynayan tüm ülkelerden" taraftarlara yapıldığını söylüyor ancak her taraftarın da anlaşmalı olarak turnuvaya gelmediğini ekliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bazı taraftarlara ücretsiz bilet verilen açılış maçında Ekvador Katar'a karşı puan kazandı.

D﻿ünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi, ülkenin işçi ve LGBTQ+ hakları ile ifade özgürlüğü konusundaki tutumu nedeniyle eleştirildi.

Bu nedenle taraftarların katılıma teşvik edilmesinin ve ücretsiz bilet verilmesinin, turnuvanın imajını iyi göstermek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

A﻿vrupa Taraftarlar kulübü yönetim kurulu üyesi Martha Gens daha önce herhangi bir turnuvada bu şekilde bir sistem uygulandığını duymadığını söylüyor:

"﻿Bu bir taraftar hareketi değil, bu taraftar sahteciliği ve doğru bir şey değil".