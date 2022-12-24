Afganistan'da Taliban, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasakladı

Yazan, James FitzGerald & Haniya Ali

Unvan, BBC News

21 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Afganistan'da kadınların özgürlükleri, Taliban'ın kadınların sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarını yasaklamasının ardından daha da kısıtlandı.

Taliban, sivil toplum çalışanı kadınların başörtüsü takmayarak şeriat yasasını çiğnediğini söyledi.

Bu adım, kız öğrencilerin üniversitelerden yasaklanmasından günler sonra geldi.

Bu, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana kadınların eğitimlerine getirilen en son kısıtlama oldu.

İşe gitmeleri engellenen kadınlar BBC'ye korku ve çaresiz hissettiklerini anlattı.

Ailesine kendisinin baktığını söyleyen biri, "Ben işe gidemezsem aileme kim bakar?" dedi.

Başka bir kişi, Taliban'ın katı giyim kurallarına uyduğu konusunda ısrar etti. "Bu haber şoke edici" dedi. "Hayatıma ne olacağını bilmiyorum.”

Üçüncü bir kadın, artık faturalarını ödemek ve çocuklarını beslemekte zorlanacağını söyleyerek Taliban'ın "İslami ahlâkını" sorguladı.

Bir başka kadın, "Dünya bizi izliyor ve hiçbir şey yapmıyor" dedi.

BBC, kadınları korumak için isimlerini yayınlamıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Üniversite yasağına karşı kadınlar Kabil'de protesto gösterisi düzenledi (20 Aralık 2022)

Cumartesi günkü karar, Ekonomi Bakanlığı'nın hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarına yazdığı bir mektupla duyuruldu. Bir Taliban sözcüsü, kararın bir sonraki duyuruya kadar geçerli olduğunu doğruladı.

Ancak bunun, ülkede yardım ve kalkınma çalışmaları yürütmek için geniş bir varlık gösteren Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarını etkileyip etkilemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Mektupta, kurala uymayan herhangi bir kuruluşun lisansının iptal edileceği uyarısı yer aldı.

İnsan hakları kuruluşlarına artık sadece erkekleri çalıştırma izni verilirse, Afgan kadınlar doğrudan yardım alamayacaklar. Halihazırda yürürlükte olan kurallar erkeklerin kadınlarla birlikte çalışmasını engelliyor.

Bunun, sağlık hizmetleri için yurt dışından gelen fonların artık tükendiği bir ülkede, bebek ölümleri gibi yaygın sorunları daha da kötüleştirmesinden korkuluyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Güney Asya şubesi yasağı, “Kadınları Afganistan'ın siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarından silmeye yönelik bir başka içler acısı girişim" olarak nitelendirdi.

Kimliği yine BBC tarafından korunan bir imam, Taliban'ın "herhangi bir İslami değere bağlı olmadığını" söyledi.

"İslam, erkeğin okuyup kadının okuyamayacağını söylememiştir. Ya da erkeğin çalışıp kadının çalışamayacağını söylememiştir. Bu karar konusunda kafamız karıştı."

Bu hafta başlarında kadınların Afgan üniversitelerine gitmesinin yasaklanması da benzer bir kınamayla karşılandı. Hızla bastırılan protestolara yol açtı.

Geçen yıl ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirmesinden beri Taliban, yönetiminin 1990'larda görülen rejimden daha yumuşak olacağına söz vermesine rağmen, kadın haklarını sürekli olarak kısıtladı.

Çoğu ilde kızlar için ortaokullar kapalı. Kadınların diğer halka açık alanların yanı sıra parklara ve spor salonlarına girmeleri de yasaklandı.