İskoçya lideri Nicola Sturgeon İngiltere'nin müdahalesini eleştirdi: Toplumsal cinsiyet reformu konusu mahkemeye gider

Fotoğraf altı yazısı, Sturgeon, İngiltere merkezi hükümetinin, İskoçya parlamentosundan geçen reformu bloke etmekle bir "kültür savaşını kışkırttığını" söylüyor

bir saat önce

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere hükümetiyle toplumsal cinsiyet reformu konusunda yaşanan anlaşmazlığın, mahkemede bitmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İskoçya Parlamentosu'nun geçen ay kabul ettiği toplumsal cinsiyet reformu konusundaki yasal düzenleme, trans bireylerin, cinsiyetlerini hukuken değiştirmesini kolaylaştırıyor.

Fakat İngiltere merkezi hükümeti bu yasal değişikliğin Büyük Britanya'yı oluşturan İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki eşitlikle ilgili yasaları da etkileyeceğini savunarak, düzenlemenin yürürlüğe girmesini engelleme yoluna gidiyor.

Merkezi hükümetin İskoçya'dan sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, Anayasa'nın istisnai durumlar için verdiği bir yetkiyi kullanarak, resmi adı Toplumsal Cinsiyeti Tanıma Reformu olan İskoçya yasasına Kraliyet onayı verilmesini engelleyeceğini açıkladı.

Bu yetki İskoçya Parlamentosu'nun oluşturulduğu ve İskoçya için yasama yetkileriyle donatıldığı 1999 yılından bu yana merkezi hükümet tarafından ilk defa kullanılıyor.

İskoçya'dan sorumlu Devlet Bakanı, yasaya göre, Büyük Britanya merkezi yönetiminin yetki alanına giren konuları vahim bir şekilde etkileyeceğine inandığı durumlarda, İskoçya Parlamentosu'nun kabul ettiği düzenlemeleri bloke edebiliyor.

Bakan Alister Jack Londra'da Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İskoçya Parlamentosu'nun kabul ettiği düzenlemenin, sadece kadınlar ya da sadece erkeklere mahsus seks kulüpleri, dernekler ve okullarla, ücret eşitliğini gözeten düzenlemeler üzerinde olumsuz etki yapacağını söyledi.

Bakan ayrıca İngiltere'nin farklı bölgelerinde toplumsal cinsiyet değişikliği konusunda farklı uygulamalar olmasının "ciddi bir karmaşa yaratacağını" ve "sahte ve kötü niyetli başvuruların yolunu açabileceğini" savundu.

Bu açıklamalardan sonra BBC'nin sorularını yanıtlayan İskoçya lideri Nicola Sturgeon İskoçya'dan sorumlu bakanın "büyük bir hata" yaptığını söyledi ve onu açıkça "İskoçya Parlamentosu'na saldırmakla" suçladı.

Sturgeon, konunun mahkemede bitmesinin kaçınılmaz olduğunu ve İskoçya hükümetinin, yasasını, bütün imkanlarıyla savunacağını da söyledi.

Sturgeon, "Bunu yaparak başka bir şeyi de savunmuş olacağız: İskoçya Parlamentosu kurumunun ve bu parlamentonun demokratik olarak seçilmiş üyelerinin kendi alanlarında yasama hakkını, kısacası İskoç demokrasisini savunacağız" dedi.

İskoç lider, yasanın otomatik olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğini söyledi. Bu durumda İskoçya hükümetinin İngiltere'nin müdahalesi hakkında öncelikle Edinburg'da bir mahkemeden hukuki görüş istemesi beklenebilir.