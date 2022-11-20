T﻿SK, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava saldırıları düzenledi

Kaynak, @tcsavunma

20 Kasım 2022, 03:13 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Hava saldırılarıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" yazıldı. Paylaşımda, havalanmakta olan bir F-16 savaş uçağının fotoğrafı paylaşıldı.

MSB'den daha sonra yapılan ikinci paylaşımda ise "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" denildi ve bir video paylaşıldı.

M﻿SB ardından operasyona Pençe Kılıç Hava Harekâtı adı verildiğini açıkladı.

M﻿SB'nin açıklamasında atıf yapılan BM Antlaşması'nın 51. maddesi şöyle:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

"Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyiíne bildirilir ve Konsey'in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Anadolu Ajansı, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı.

Kobani'den Derik'e kadarki sınır hattı boyunca hava saldırıları düzenlendiği bildiriliyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kobani'nin de bombalandığını söyledi.

Şami, Tel Abyad'ın doğusundaki Kazali'de, Tel Rıfat'ta ve Zarkan'da Suriye hükümet güçlerinin de hedef alındığını; hava saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlar olduğunu iddia etti.

Kobani, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Türkiye'nin Halep, El Rak ve El Haseke'de düzenlediği 25'e yakın hava saldırısında 12 SDG savaşçısı ya da Suriye askerinin öldüğünü öne sürdü.

SDG'nin omurgasını YPG (Halk Koruma Birlikleri) oluşturuyor. Türkiye YPG'yi, PKK'nın Kuzey Suriye'deki uzantısı olarak görüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı için, "PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır" demişti.