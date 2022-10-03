Marlon Brando'nun Oscar'ını almayı reddeden Amerikan yerlisi aktör Sacheen Littlefeather 75 yaşında yaşamını yitirdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sacheen Littlefeather

15 dakika önce

1973 yılında düzenlenen Oscar ödül töreninde Marlon Brando’ya verilen en iyi erkek oyuncu ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkan Amerikan yerlisi aktör Sacheen Littlefeather 75 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödül törenlerini düzenleyen Akademi, m﻿eme kanseri hastası olan aktörün Pazar günü yaşamını yitirdiğini açıkladı.

B﻿undan iki hafta önce Akademi, Sacheel Littlefeather'dan 50 yıl sonra özür dilemek için Los Angeles'ta özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Apache ve Yaqui kökenli Littlefeather 26 yaşındayken Marlon Brando'ya Baba (The Godfather) filmindeki rolü için verilen Oscar ödülünü reddetmek üzere, Brando'nun ricasıyla, sahneye çıkmıştı.

A﻿ncak Apache kıyafetleriyle sahneye çıkan Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.

L﻿ittlefeather, Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmıştı.

L﻿ittlefeather, o zamanlar Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.

6﻿0 saniye süren konuşması ikonik bir önem kazanarak kültür tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olarak tarihe kazındı.

"﻿Doğruları söylemem gerektiğini biliyordum"

Y﻿akın zamanda katıldığı bir etkinlikte konuşan Littlefeather, o günü şu şekilde hatırlamıştı:

"Cesur, gururlu ve alçakgönüllü bir yerli kadın olarak o sahneye çıkmıştım. Doğruları söylemem gerektiğini biliyordum. Bu doğruları bazı insanların kabul edeceğini, bazısının da kabul etmeyeceğini de biliyordum."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Littlefeather, 1973 yılında Marlon Brando'ya verilen Oscar ödülünü onun adına reddetmişti

L﻿ittlefeather, konuşmasının ardından film endüstrisinde iş bulmakta zorlandığını, ancak "özür dilemek ve affetmek için hiçbir zaman geç olmadığını" söylemişti.

Y﻿akın zamanda Variety adlı dergiye röportaj veren Littlefeather, konuşmasını "dünyanın her yerindeki yerli insanların" ve atalarının onuru için yaptığını söylemişti.

2﻿020'de BBC'ye konuşan Littlefeather, konuşmasının ardından iki güvenlik görevlisiyle sahneden ayrılmak zorunda kaldığını ancak sahne arkasında John Wayne olduğu için bunun "çok iyi bir şey olduğunu" söylemişti.

Littlefeather'a göre John Wayne, hem Marlon Brando'ya hem de kendisine çok kızgındı ve onu sahneden kendisi indirmek istemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Marlon Brando, Baba filmindeki rolü için Oscar kazanmıştı

L﻿ittfleather daha sonra Billy Jack'in Yargılanması (The Trial of Billy Jack) gibi filmlerde oynadığını ancak endüstri tarafından kara listeye alındığı için sonunda San Francisco'ya döndüğünü aktardı.

Sağlam bir aktivist olan L﻿ittlefeather, orada sağlık ve tiyatro alanlarındaki çalışmalarını sürdürdü.

A﻿kademi'nin özür dilemesiyle ilgili olarak Littlefeather, “Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır, sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım. Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek, hayatta kalmamızın yolu bu” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Littlefeather, sahnede Marlon Brando'nun neden ödülü kabul etmeyeceğini açıklayan bir mektup göstermişti

A﻿kademi, Littlefeather'ın ölümünü sosyal medya hesabında kendi sözleriyle şu şekilde paylaştı: