Berlin'de kadınların halka açık havuzlarda üstsüz yüzebilmesi serbest bırakıldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Almanya'da havuzda yapılan bir fotoğraf çekimi (Arşiv)

bir saat önce

Berlin’de yerel yönetim, kadınların halka açık havuzlarda üstsüz yüzebileceği kararını açıkladı.

Karar, halka açık bir havuzdan üstsüz güneşlendiği için atılan bir kadının hak mücadelesi başlatması üzerine alındı.

Lotte Mies isimli kadının tazminat isteği ise kabul görmedi.

Mies karar sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm cinsiyetlerin aynı haklara sahip olması benim için gerçekten önemli" dedi.

Mies, "Bir memeniz var ve başkaları bunu kadın memesi olarak görüyor. O zaman aynı kurallara sahip değilsiniz ve bu bir problem" şeklinde konuştu.

Yetkililer kadınların ayrımcılığa uğradığını kabul etti.

Berlin’de halka açık havuzları kullanan tüm ziyaretçilerin artık üstsüz olarak tesisleri kullanma hakkına sahip olduğu kararı verildi.

Karar Freikörperkultur olarak anılan özgür beden hareketi tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Almanya'ya gelen yabancı ziyaretçiler, ülkenin göllerinde, parklarında çıplak dolaşan kişiler görmeye alışkın ve turistlerin bu durumdan şikayet ettiği durumlar da yaşandı.

Ancak Almanya’da bazı kamusal alanlarda, çıplaklığın hem uygun hem de sağlıklı olduğu düşüncesi hakim.

Geçen yaz, Aşağı Saksonya'daki Göttingen ve Kuzey Ren Vestfalya'daki Siegen kentlerinde, kadınların üstsüz yüzmesine izin verdi.

Berlin’deki yüzme havuzu işletmecisi Berliner Bäderbetriebe (BBB), mayonun cinsel organları örtmesini öngören kurallarını fiilen değiştirmiş değil.