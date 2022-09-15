‘Avrupa’nın en büyük para aklayıcılarından biri’ İspanya’da mahkemeye çıkarıldı

Kaynak, guardia civil

38 dakika önce

“Avrupa’nın en büyük para aklayıcılarından biri” olmakla suçlanan bir İrlanda vatandaşı İspanya’da mahkemeye çıkarıldı.

62 yaşındaki Johnny Morrissey, Pazartesi Malaga’da yakalanmıştı.

Avrupa Birliği’nin polis gücü Europol’e göre Morrisey bir yıl içinde 200 milyon euro akladı.

İrlandalı yayın kuruluşu RTE’ye göre Morrissey’in yakalanması için farklı ülkelerden altı ayrı polis gücü birlikte çalıştı.

Bunlar arasında İspanya, İrlanda ve ABD’nin uyuşturucuyla mücadele birimi de bulunuyor.

Morrissey, İrlanda merkezli Kinahan Karteli’nin üyesi olmakla suçlanıyor. Bu kartel İrlanda’da 2015’ten bu yana bazı cinayetlerin sorumlusu olarak görülüyor.

Birden fazla ülkede faaliyet gösterdiği düşünülen kartele karşı polis güçleri son dönemde harekete geçmiş, ABD de üst düzey üyeleri hakkında bilgi verecek kişilere 5 milyon dolara kadar ödül vadetmişti.

Votka satışı

Europol’ün de içinde olduğu 18 ay süren soruşturma sonucunda, Morrissey’in yasa dışı para transferleri aracılığıyla para akladığı, parayı aklayabilmek için İspanya’nın Costa del Sol bölgesindeki restoran ve gece kulüplerine satış yapan bir votka markası yarattığı bulundu.

Europol’e göre aklama faaliyetleri için İngiltere ve Cebelitarık’ta da şirketler kuruldu.