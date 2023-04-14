İstanbul’da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın annesi: 'Kızım çok güçlüydü, intihar ettiğine inanamam’

Kaynak, @mauroberruto Fotoğraf altı yazısı, Julia Ituma

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



14 Nisan 2023, 09:56 +03 Güncelleme 4 dakika önce

İstanbul’da kaldığı otelde dün hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın annesi Elizabeth Ituma, kızının intihar ettiği iddialarına inanmadığını söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması için İstanbul’a giden İtalyan Igor Gorgonzola Novara’nın 18 yaşındaki oyuncusu Ituma’nın cansız bedeni dün sabaha karşı otelin önünde bulunmuştu. Pencereden düştüğü tahmin edilen Ituma’nın intihar etmiş olabileceği iddiası basında yer almıştı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre ise ölüm haberi üzerine Türkiye’ye giden annesi Elizabeth, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Gazeteye göre anne, ‘’Kızım çok güçlüydü, pencereden atlamak istediğine inanamam’’ dedi.

Kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalı RaiNews24 ise bu sabahki haberinde, ‘’Türk medyası intihar tezinden bahsediyor ama resmi olarak ölüm sebebi henüz kesinleşmedi’’ ifadesine yer verdi. Rai, Ituma’ya otopsi yapılmasının beklendiğini de ekledi.

Il Messaggero gazetesi de olayın ‘’bilinçli bir tercih olabileceği gibi bir kaza da olabileceğini’’ yazdı.

Kaynak, DHA

'Annesi ve lise arkadaşıyla konuştu'

İtalyan basınındaki haberlere göre Çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit maçı sonrası Igor Gorgonzola Novara takımının oyuncuları akşam yemeğine gittikten sonra otele döndü. Otelin kamera kayıtlarına göre Julia Ituma saat 22.30-23.50 arasında koridorda tek başınaydı. Bu sırada elinde cep telefonu olduğu, polisin telefon üzerinde incelemeler yaptığı belirtiliyor.

La Repubblica’ya göre Ituma saat 22.00 civarında annesini aradı ve ‘’Anne (maçı) kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı’’ dedi.

Gazete, Ituma’nın son telefon görüşmelerinden birini de liseden bir arkadaşı ile yaptığını yazdı.

Haberde, ‘’Gençlerin yaptığı şekilde kavga ettiler. Sevgililer miydi? Bilinmiyor ama uzun ve ağır şekilde tartıştılar. Öyle ki sonra çocuk, Julia’nın sakin olduğundan emin olmak için Lucia’ya (Julia Ituma’nın aynı odada kaldığı takım arkadaşı) mesajlar yolladı’’ denildi.