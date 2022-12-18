Bakan Bilgin: Asgari ücrette Salı günü uzlaşma sağlanacağına inanıyorum

Kaynak, DHA

22 dakika önce

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücret zammı ve emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklamasında, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" dedi.

EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bilgin, kıdem tazminatı için kredi konusunu da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çözdüklerini açıkladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Bilgin, Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatarak bu görüşmede "ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" dedi ve şöyle devam etti.

"Orada esas problem şudur; emekçilerimizi enflasyonun baskısından kurtaracak, nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü iş yeri olmazsa, işletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. Onun için işletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin de belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna ilişkin de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bilgin, özellikle özel sektörlerde çalışan ve kayıtları dijital ortamda tutulmamış sigortalı işçilerin herhangi bir kaybı olmaması ve kayıt dışında kalanların da kaydının alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerin de talepleri olduğunu vurgulayan bakan, "Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var" dedi.

Bilgin, kıdem tazminatıyla ilgili olarak da "Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF'den (Kredi Garanti Fonu) kredi verilmesi konusunu Maliye Bakanımız Nureddin Nebati Bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak" diye konuştu.

Türkiye enflasyon üstü ortamda

Ekonomide problemlerin yoğunlaştığı dönemde sosyal problemlerin de daha fazla ön plana çıktığını belirten Bilgin şöyle devam etti:

"Asgari ücret neden bu kadar Türkiye'nin gündemine geliyor. Çünkü Türkiye enflasyon üstü ortamda yaşıyor. Bu konjonktürel bir durumdur. Bu geçecektir ama bu konjonktürel durumun da verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir."

Asgari ücret için kim ne istedi?

DİSK, asgari ücretin en az 13 bin 200 lira olması gerektiğini açıkladı.

Türk-İş de pazarlığı 7 bin 785 liradan açacaklarını söylemişti.

Türk-İş’e göre Kasım ayında dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL oldu. Aynı ay için açlık sınırı ise 7 bin 785 lira olarak hesaplandı.

CHP geçen hafta asgari ücret talebini 10 bin 128 lira olarak açıkladı.

HDP’nin asgari ücret önerisi 12 bin 500 lira olarak açıklanırken, İYİ Parti de asgari ücretin 9 bin 600 TL olması gerektiğini belirtmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" dedi.